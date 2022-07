Laura Ponte habla tras perder la visión de su ojo: "Esto es una chorrada, hay cosas peores"

El pasado 24 de junio, la modelo Laura Ponte se enfrentó a una operación de urgencia tras sufrir una perforación en la córnea de un ojo, lo que le provocó la pérdida de visión. Ahora, cuando ya está más calmada, ha concedido una entrevista a la revista ¡Hola! en la que se sincera sobre este momento de su vida.

"Me operaron de urgencia porque tenía un agujero grande en la córnea. Mi ojo estaba bastante mal por herpes consecutivos. Como tenía la córnea muy finita, ya sabía que necesitaba un trasplante en algún momento, pero tuve otro herpes y todo lo que era la herida se me hizo agujero. Me tuvieron que operar de urgencia...", ha explicado de manera general Ponte, que además ha querido agradecer el "trabajo maravilloso" que han hecho "en el hospital La Paz"

Ha confirmado que actualmente no ve con ese ojo, puesto que le han "tapado el agujero" y tiene el ojo que "parece una perla". Sin embargo, tiene que cambiar, pero "hay que esperar a que el ojo se calme y el herpes remita" para poder realizar el trasplante.

Esa nueva intervención llegará "en cuatro o seis meses", pero ella está tranquila: "Me han dicho que cuanto más esperemos, mejor, que el ojo estará más tranquilo. Me preguntaron que si me molestaba por estética, pero dije que no. Cuando se pueda, se podrá. No me agobia nada".

Sobre la opinión de sus hijos, Laura Ponte asegura que ellos dicen que está muy guapa, aunque la comparan con "un cíborg". Tanto su familia como ella se lo toman con relajación y humor, además de hacer alarde de un optimismo ejemplar.

"¿Para qué estar mal? Esto es una cosa puramente estética. Bueno, también de defensas. Pero hay cosas peores: está ardiendo la mitad de España, hay una guerra cerca... Eso sí es grave. Esto es una chorrada", ha dicho para sentenciar.