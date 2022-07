La modelo Laura Ponte pierde la visión de un ojo por una perforación en la córnea

La modelo Laura Ponte está enfrentándose a un duro momento. Ha sufrido una perforación en la córnea de un ojo, lo que ha derivado en la pérdida de visión. Se ha visto obligada a pasar por quirófano, pero además está esperando un trasplante, tal y como dice en exclusiva el periódico El español.

La modelo se encuentra "bien" y tranquila, esperando el nuevo paso en el tratamiento. "Me han operado ya. Nada, se me perforó la córnea y estoy esperando a que se me haga un trasplante", ha dicho sobre este accidente que le ocurrió hace un mes.

Sobre la posibilidad de que vuelva a ver en su totalidad, Ponte también se ha pronunciado sobre sus sensaciones: "Me imagino que recuperaré la visión. Estoy en superbuenas manos". Está siendo tratada con los oftalmólogos del Hospital Universitario La Paz.

Tuvo que ser operada para salvar el agujero de la córnea, pero sigue yendo a revisión a la espera del trasplante. Los posibles cambios físicos que sufra en su rostro no le preocupan a la modelo, que asegura sentirse "muy guapa" y que no le importa "tener un ojo blanquito y cosidito".

Este episodio ha hecho que la diseñadora cancele muchos de sus planes previstos para esta época. El principal motivo es que "los destinos no eran recomendables", por lo que ha optado por unas vacaciones "tranquilas" y un "verano familiar".