Quién es Laura Ponte, la modelo que estuvo casada con un sobrino del rey Juan Carlos I

Laura Ponte Martínez es una conocida modelo española que nació en Galicia en el año 1973, por lo que actualmente tiene 48 años. Es natural de Vigo, en Pontevedra, una tierra a la que ha estado ligada su carrera en el modelaje, aunque ha triunfado internacionalmente.

De hecho, ha vivido y estudiado en Londres, para posteriormente ganar el premio Look of the year, de la agencia francesa Elite, con sede en París. Fue entonces cuando comenzó a dedicarse profesionalmente al mundo de la moda, cosechando grandes éxitos.

Así, ha trabajado con algunos de los más reconocidos diseñadores, tales como Valentino, Hugo Boss o Ralph Lauren. Igualmente, ha protagonizado portadas o ha sido imagen de diversas marcas y revistas de moda muy conocidas en nuestro país.

En 1998 fue nombrada embajadora de la moda gallega y, aunque ya ha abandonado las pasarelas, su trabajo sigue enfocado en el mundo de la moda. De hecho, tiene un taller de costura y joyería, que elabora vestidos de novias e invitadas a medida.

En cuanto a su vida sentimental, se casó en el año 2004 con Luis Beltrán Alfonso Gómez-Acebo y Borbón, uno de los sobrinos del rey Juan Carlos I, por lo que ha estado muy de actualidad en el mundo del corazón. Fruto del matrimonio, tuvo dos hijos, Luis Felipe Gómez-Acebo y Ponte y Laura Gómez-Acebo y Ponte, aunque se divorció en el año 2011.