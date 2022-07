Anabel Pantoja ha sido la última expulsada de Supervivientes y, en su regreso a España, va a tener que enfrentarse no solo a su concurso, sino a todo lo que ha ocurrido desde que ha estado fuera. Las declaraciones de Omar Sánchez, las críticas de sus compañeros... o las revelaciones de su supuesta relación con Jose María, el camarero.

Concejal del PP, hermano de torero, y además camarero, fue Rafa Mora el primero que destapó su identidad y que habló sobre él. Desde Sálvame tuvieron una pequeña entrevista con él, y ahora ha decidido hablar mucho más... con pruebas. "Nuestra relación comienza en febrero".

"Estuvimos viéndonos dos o tres semanas antes de que se fuera a Supervivientes. Quedamos como amigos. Ella ha seguido su vida en la isla. No me siento engañado por ella. No estaba esperándola".

"Yo que me intercalaba con Omar no lo supe hasta más tarde. Yo cuando le pregunté si había estado con Omar mientras estaba conmigo, me dijo que solo había estado con él para preparar el concurso".

"Me ha sorprendido lo de Yulen. Me dijo que nunca tendría un novio mediático", ha añadido José María. "Veo a Anabel un poco controladora", ha respondido ante las preguntas de Alonso Caparrós.