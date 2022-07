No pudo ser, aunque ha sido una de las grandes protagonistas de esta edición de Supervivientes, sobre todo por su relación con Yulen, Anabel Pantoja se ha quedado a un paso de ser finalista del concurso.

Tras su eliminación en la noche del domingo, la colaboradora de Sálvame se enfrentó a todo lo que había pasado en España mientras ella vivía en la burbuja de las playas de Honduras.

El momento más destacado fue su charla con Belén Esteban. De hecho, cuando se enteró del accidente que acabó con su amiga en el hospital, Anabel se echó las manos a la cabeza muy preocupada, aunque la de Paracuellos la tranquilizó y le dedicó unas bonitas palabras.

"Te he defendido en mis redes sociales con todo mi corazón y con toda mi alma. No sabes lo que he disfrutado contigo", dijo Belén Esteban, aunque no dudó en dar una de cal y otra de arena: "Cuando vengas ya te diré lo que no me ha gustado, pero me gusta ver a mi gordi como es".

Eso sí, ante la insistencia de Anabel por tener más detalles sobre su estado de salud, Belén resumió lo sucedido: "Me rompí la tibia y el peroné, con la tibia desplazada. Estate tranquila que estoy bien, lo he pasado muy mal, ya te enterarás".

Respecto a la relación con Yulen, la Esteban también tuvo algunas palabras, intentando tranquilizarla. "Eres una tía auténtica, todos tus amigos de Canarias y Sevilla estamos para recibirte con los brazos abiertos. Estamos muy contentos por lo que has hecho", dijo.

"Los que te conocemos de verdad sabemos que cuando te enamoras pasas de todos lo demás. Si estás con Yulen y eres feliz, todos seremos felices, si sale mal, no pasa nada. Tú con la cabeza muy alta, que no ha pasado nada malo", añadió.

He encontrado que la soledad es fantástica, tengo ganas de estar en soledad

Por su parte, Anabel dijo haber sacado mucho bueno de esta experiencia en Supervivientes: "Venía para durar más de dos semanas, vivir la experiencia al máximo, superarme a mí misma, despejarme un poco, he encontrado que la soledad es fantástica. Tengo ganas de estar en soledad, recuperar mi vida, situarme en algún punto, poder empezar una vida desde cero, ver a mis padres".