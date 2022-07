Tal día como hoy, hace un año, Madrid entraba por primera vez en la lista de Patrimonio de la Unesco con El Paseo del Prado y El Retiro. En este tiempo el Ayuntamiento ha proyectado una 'app' que guiará por los enclaves, la reforma de la Puerta de Alcalá o un Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz. ¿Es suficiente? Los expertos -dos arquitectos, una paisajista, un urbanista, el fotógrafo oficial de la candidatura y Ecologistas en Acción- coinciden en que no ha pasado el tiempo suficiente para que los madrileños y turistas puedan apreciar un cambio notable el enclave más allá de la expectación. Pero también concurren que se deben abordar medidas más drásticas. Como es la reducción del tráfico y la peatonalización de Prado hasta Retiro, incentivar actividades culturales en el enclave, frenar la 'turistificación' del ámbito o acceso el gratuito a los museos.

El arquitecto Fernando Porras-Isla, el ecologista Luis Suárez-Carreño y el fotógrafo Antonio Dellanotte opinan que todavía hay que dar más tiempo al Ayuntamiento. "El enclave no ha sufrido hasta el momento ninguna transformación o mejora. La declaración es muy reciente. Es sobre todo un marco para las obras y actuaciones del futuro. Forma un recinto muy complejo y extenso, no solo con espacios públicos, sino con los edificios que los bordean", dice Porras-Isla, quien emplaza a "esperar a ver el efecto de este nuevo estatus urbano".

"No creo que haya habido tiempo suficiente para notar cambios, aunque subsisten las amenazas como la contaminación atmosférica y acústica previas", dice el portavoz de Ecologistas en Acción. El artífice de las 15 fotografías expuestas en The Westin Palace de Madrid, insiste también en que "ha pasado solo un año y habrá que esperar para que la inclusión del Paisaje de la Luz en la lista de Patrimonio Mundial suponga cambios y mejoras visibles". Pues la inclusión en la lista de Patrimonio Mundial implica, sobre todo, "la necesidad de que se conozca mejor por parte de la sociedad, dado que, la Unesco establece la obligatoriedad de conservación y difusión del bien. También para las administraciones el reto es importante".

En cambio, para el arquitecto Pedro Ponce de León y la paisajista Esther Valdés, el conocimiento de este sello por parte de la sociedad es una asignatura superada. "La expectación que ha creado esta declaración y el atractivo de conocer y visitar el lugar han aumentado la atención pública respecto a este enclave y también con ello la preocupación por su conservación, su tutela y su puesta en valor. Además, las intervenciones que se están llevando a cabo en este enclave, así como en su entorno, son objeto de mayor atención y preocupación por parte de las administraciones y los ciudadanos", señala el arquitecto de monumentos, en Europa Nostra.

La ruta del 'Paisaje de la Luz'. Carlos Gámez

"La gran mejora hasta el momento es dar a conocer el Paisaje de la Luz y su significado histórico. Un trabajo en el que están colaborando muchas entidades públicas y privadas que forman parte del Consejo Cívico y Social. No olvidemos que el paseo del Prado está considerado como el primer paseo arbolado de una capital europea y uno de los primeros de la historia. También el Parque del Retiro es una pieza clave que es necesario poner en valor, ahora que por fin somos conscientes de la importancia del verde urbano para la salud física y mental, y también para la biodiversidad", sostiene Valdés, de la asociación Española de Paisajistas.

Las propuestas para mejorar y poner en valor el enclave

Y ¿qué aportaciones haría para poner en valor el enclave? Unos proponen medidas medioambientales y culturales, mientras otros ponen énfasis en la protección del ámbito.

"La aportación más efectiva pasa por aprovechar el potencial de este espacio para albergar un magnífico continuum verde, desde Atocha hasta O'Donnell. Sería magnífico abrir las puertas del Jardín Botánico que dan al paseo del Prado y aprovechar las obras del Salón de Reinos para peatonalizar radicalmente las calles que suben desde El museo del Prado hasta la calle Alfonso XII", sostiene Fernando Porras-Isla, arquitecto de la reformada Plaza de España y del futuro Parque Central de Madrid Nuevo Norte, entre otros proyectos. "De este modo, un paseante podría caminar bajo las copas de los árboles casi sin obstáculos, desde el Museo Reina Sofía hasta la Antigua Casa de Fieras, por ejemplo. Sería una secuencia apoyada en la Historia única en Europa", concluye.

A Ponce de León también le resulta "esencial" estudiar y analizar la movilidad tanto de personas como de vehículos "para disminuir la intensidad del tráfico" en todo el perímetro del conjunto y dosificar adecuadamente ese tráfico en su interior. Asimismo, propone fomentar la implantación de actividades artísticas, culturales y sociales inocuas, "que supongan un acicate más para disfrutar de ese conjunto, incrementar su pulso vital y aumentar su atractivo".

El urbanista José María Ezquiaga enumera las tareas que tiene que acometer el Ayuntamiento en los próximos años. "Constituir un entorno amable, desde el punto de vista de los nuevos valores que defiende Unesco y Patrimonio Mundial, con relación a los paisajes históricos: lugares auténticos, para preservación de la memoria, accesibles a los ciudadanos y, el control de la presencia del automóvil, la presencia de mejora de los espacios peatonales y de estancia así como de arborización del entorno".

El ecologista y la paisajista comparten su visión de proteger el ámbito. El primero, además de pedir la reducción sustancial del tráfico, así como, un aumento equivalente del espacio peatonal, áreas arboladas y ajardinadas públicas, exige "poner freno al proceso de turistificación". Por ejemplo, acabando con la "moratoria indefinida" a la apertura de nuevos hoteles, y un precio simbólico o gratuito a las actividades culturales y exhibiciones.

Por último, alerta de del aparcamiento de 800 nuevas plazas para vehículos privados proyectado por la Comunidad de Madrid para el Hospital Niño Jesús. Este se ubicará en la calle Menéndez Pelayo, en el borde este del parque del Retiro, cuyas obras se han contratado en este mismo mes de julio por la dirección del hospital. "Subrayar que el propio hospital forma parte del ámbito del Paisaje de la Luz y está declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El macro aparcamiento, más allá de su impacto directo sobre este bien, será un generador o estímulo del tráfico de vehículos en el propio ámbito, y, por lo tanto, de contaminación atmosférica y acústica, deteriorando la calidad del espacio y el paisaje", sostiene Suárez-Carreño.

Contra esto último carga también la paisajista. "Debemos proteger el bien en su conjunto y no deberíamos permitir propuestas que lo pongan en peligro, como las de construir aparcamientos bajo el Hospital del Niño Jesús". Valdés recuerda que las ciudades europeas que van a la cabeza en cuestiones de cambio climático, como Amsterdam o incluso París, están desplazando los coches a las afueras de la ciudad, peatonalizando áreas y fomentando el transporte público y no construyendo nuevos parkings para atraer coches al centro. "El patrimonio cultural y natural debería ser una prioridad. Es posible y necesario hacerlo compatible con los usos de los ciudadanos y del turismo, para que sea un paisaje vivo y rico del siglo XXI, no del siglo XX".

Una selección de las obras que se pueden visitar en la EXPO de la LUZ Antonio Dellanotte

El fotógrafo hace 'zoom' sobre el Parque del Retiro. "Necesita muchas mejoras y también una comunicación mejorada". Y esto es lo que trata de liderar Dellanotte desde su plataforma Retiro Experience. Los madrileños pueden erigir sus propias conclusiones paseando por el eje donde confluye la cultura, las ciencias y la naturaleza. O, también, acudiendo a la exposición del fotógrafo, abierta hasta el 15 de septiembre.

La exhibición realiza un recorrido por una selección de 30 fotos [15 estarán en la exposición física en el Palace y otras 15 exclusivamente en la exposición virtual extendida de la web] que abarcan desde 2013. Eso permite contemplar el Paisaje de la Luz, desde el Museo del Prado, pasando por el Real Jardín Botánico, la estación de Atocha y la Real Academia Española hasta el parque de El Retiro. Y lo hace, además, con imágenes enmarcadas en dos acontecimientos tan excepcionales como el confinamiento de 2020 por la pandemia del covid y la borrasca Filomena en enero de 2021. "Mi idea es lanzar la segunda edición el próximo verano", avanza el autor de las obras, a quien aún le falta por captar "el Museo Reina Sofía, el Thyssen, el Círculo de Bellas Artes, la Bolsa, el Banco de España… la lista es inacabable".