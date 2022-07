Isa Pantoja y su hermano Kiko Rivera siguen sin solucionar del todo sus problemas. Y es que el hijo de Isabel Pantoja ha tenido muy malas palabras últimamente para su hermana, algo que ella aún no ha conseguido superar, demostrando que la herida todavía no ha cicatrizado.

Para añadir más leña al fuego, Irene Rosales dio una entrevista en la que carga también contra Isa. Y ella ha querido responder a los dos desde el plató de Sálvame: "Yo creo que Irene se ha equivocado con la entrevista, pero es mi opinión".

"Creo que no venía a cuento un mes después. Pero si ella considera que lo ha hecho bien, pues olé por ella", ha dicho Isa Pantoja, queriendo enterrar el hacha de guerra.

También ha aprovechado para dejar clara cómo es su situación actual con su hermano y, por lo que ha dejado caer, podría ser inexistente: "Él me ha pedido perdón. Yo no le he perdonado porque no me lo creo".

Sus sensaciones al acudir a 'Sálvame'

La relación de amor-odio con el programa viene casi desde cuando ella era una niña: "Cuando vi el cartel de la cuenta atrás de mi embarazo me impactó mucho. No estaba acostumbrada a eso. Los años posteriores escuchaba algunas cosas, pero vivía en un mundo aparte. Ha sido desde hace unos 4 años cuando he empezado a tomarme en serio las cosas".

"Quizá habría sido mejor a veces sentarme y contar lo que quería contar en vez de mandar información", ha respondido a Gema López, que la ha acusado de usar al programa para lanzar la información que a ella le interesaba más.