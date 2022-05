Isa Pantoja rompe definitivamente con Kiko Rivera: por qué no piensa perdonarle nunca

La sonada intervención de Kiko Rivera en Sálvame Deluxe dejó una imagen para la posteridad televisiva: Isa Pantoja, que se encontraba en las inmediaciones de Mediaset, rechazó un encuentro con su hermano.

Lo que podía haber sido un punto de unión significó una ruptura total de la que este miércoles arroja más luz Lecturas.

La revista se atreve a decir que Isa P no perdonará nunca al Dj, y lo hace basándose en el entorno de la joven, que revela cosas como que "Isa cree que su hermano solo le pide perdón para que lo echen de la tele".

Mientras él daba la entrevista, Isa llegaba a Telecinco en un coche de producción. Kiko fue a buscarla al coche, pero ella no quiso salir. "Sentí que no quería verlo porque no sabía cómo iba a reaccionar. Quería irme para no tener contacto con él", ha explicado ella. Del disgusto, a Kiko le dio una bajada de azúcar, cuenta la revista.

Según revelan esas fuentes a la revista, a Isa le duelen las repetitivas declaraciones de su hermano sobre sus orígenes y la importancia que da a compartir sangre con su clan.

Además, otra de las razones de esta ruptura definitiva sería que se siente utilizada. Así, cuentan a la publicación desde el entorno que Isa P "no está dispuesta a soportar más humillaciones de Kiko. Ha padecido tanto que ya no puede más".