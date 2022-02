Kiko Rivera, de Isa Pantoja: "La pegué una vez, cuando quiso cortarse las venas. No la considero mi hermana"

Kiko Rivera da por rota su relación con su hermana, Isa Pantoja. El DJ, después de meses sin hacer declaraciones, ha roto su silencio en exclusiva para la revista Lecturas y ha dado detalles de la relación con su familiar.

Entre ellos, que hace años salvó la vida de Isa, después de que la joven estudiante de Derecho intentara autolesionarse. "La pegué una vez, cuando quiso cortarse las venas".

"Mi hermana solo me ha llamado cuando ha tenido algún problema", afirma el artista, que se siente muy decepcionado con su familiar. "No la considero mi hermana. Me da igual lo que le pase. ¡No quiero saber nada de ti!", exclama indignado.

Además, también con su madre, Isabel Pantoja, se ha puesto tierra de por medio. "Con mi madre también he vivido cosas así. Me decía: 'no aguanto más. Me voy a quitar la vida'. Repetía esa cantinela", relata Kiko.

El DJ entrará este miércoles a la casa más famosa de España. Secret Story tenía guardado un bombazo para el inicio de su andadura. Después de unas semanas de convivencia, los habitantes de la casa recibirán una visita VIP muy especial. A partir de este miércoles, Kiko Rivera convivirá con ellos. No será solo una visita al uso, sino que pasará unos días con los concursantes.

Kiko revivirá de esta forma la experiencia que hace años disfrutó con otras celebrities junto a su mujer, Irene Rosales, en Gran Hermano Dúo, reality en el que quedó finalista.