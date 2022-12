La importancia del juego en gatos, cómo debemos divertirnos con ellos y qué accesorios utilizar

Todas las mascotas necesitan estímulos en mayor o menor medida según la especie. En el caso de los gatos, aunque tengamos la idea de que son solitarios y, por tanto, no necesitan del juego como, por ejemplo, los perros, la realidad es que es muy beneficioso para ellos, siempre que lo hagamos adecuadamente.

"El juego es muy importante en la vida de un gato, sobre todo cuando es cachorro, aunque reporta beneficios en todas las edades", asegura Mireia Berenguer, especialista en conducta felina por la Sociedad Internacional de Medicina Felina (ISFM por sus siglas en inglés) y educadora canina en Kireba,

La experta explica que es algo "imprescindible en los cachorros para su desarrollo psicomotor, su coordinación, aprendizaje y práctica de técnicas de caza que puede que ponga en práctica en un futuro". Además, es fundamental "para que los gatitos adquieran habilidades sociales que mantendrán el resto de su vida".

"Por ejemplo, cachorros que se crían sin hermanos no aprenden a regular igual la intensidad del juego y la mordida, ya que dentro de la camada, entre los propios hermanos se ponen límites, lo que luego puede llevar a presentar problemas de joven y adulto con otros gatos o humanos", detalla.

Esto no quiere decir que una vez nuestros gatos crecen ya no tenemos que jugar más con ellos. En adultos el juego "ayuda al mantenimiento de un estado físico saludable, le ayuda a estar estimulado física y mentalmente, a incrementar su sensación de bienestar y a mantener las relaciones sociales con los miembros de su entorno, ya sean gatos o humanos", asegura Berenguer.

Cómo jugar con nuestros gatos

En términos generales, los gatos tienen dos formas principales de juego, el social y el juego con objetos. "El juego social es entre gatos y se da primero en el desarrollo del felino, cuando son cachorros y empiezan a jugar entre ellos (del mes a los tres meses y medio)", cuenta la especialista en conducta felina. "A partir de ese momento, coincidiendo con la edad en que la madre les empieza a introducir las presas en el nido para ayudarles en el desarrollo de sus habilidades de caza, empiezan a desarrollar el juego con objeto, es decir, juegan a cazar".

Partiendo de esta base, hay que saber que cada gato es diferente y tiene sus preferencias, así que cada propietario tendrá que ir averiguando qué divierte más a su minino. "Lo común es que ellos juegan a cazar, es decir, que reproducen la secuencia de caza: buscar, acechar, perseguir, saltar sobre la presa, atraparla y manipularla", explica Berenguer.

"Los periodos deben ser cortos, frecuentes e intensos, siempre dejando que cace y manipule el juguete para evitar frustración"

"Sabiendo esto, a la hora de jugar con ellos debemos elegir los juguetes que nos permitan imitar esa secuencia de la mejor forma posible", recomienda. "Uno ideal son los tipo 'caña de pescar' que tienen un palo el cual agarra el dueño, con una cuerda de la que cuelga un ratoncito u otro muñeco".

Como los gatos son cazadores especializados en pequeños roedores, podemos mover el juguete imitando los movimientos de un ratón que escapa de ser cazado; movimientos rápidos, en sentido contrario al gato, escondiéndolo, etc. "Igual que en la caza, los periodos deben ser cortos, frecuentes e intensos y debemos dejar que cace y manipule el juguete para evitar la frustración", advierte la experta. "Incluso podemos añadir un premio comestible al final de cada sesión de juego para que complete y finalice su secuencia de caza".

"Referente al tipo de juguetes, cada gato también tendrá sus preferencias (texturas, formas, ruidos, movimientos, olores...), pero a todos les gusta la novedad, así que es importante no dejarle todos los juguetes al alcance y tenerlos guardados e ir rotando el que le ofrezcamos, si no sé terminará aburriendo de ellos", aconseja Berenguer.

Por último, es importante saber cómo no debemos jugar con nuestros mininos, para evitar que nos hagan daño. "Nunca debemos jugar con las manos ni ser nosotros el objeto de su juego predatorio, ya que el gato aprenderá a jugar así y lo mantendrá en su vida adulta", expresa la experta.

"Cuando aumente de tamaño y peso, esto puede conllevar lesiones además de un conflicto tanto para la convivencia como un conflicto interno para el gato, que no comprenderá el rechazo ante el juego que había sido válido anteriormente (de cachorro)", añade. "Por lo tanto, siempre hay que dirigir el juego hacia objetos tangibles, lo que incluye no jugar con el láser, ya que no pueden tocarlo ni manipularlo, lo que puede ser muy frustrante para ellos".