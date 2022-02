¿Alguna vez te has preguntado por qué tu gato te araña y muerde más de la cuenta? Si tienes uno de esos felinos que se sobreexcitan jugando o aprietan demasiado cuando juegan contigo, es posible que sea porque no están socialmente equilibrados y es un problema que viene desde que son pequeños.

Es más común de lo que debería que los gatos sean adoptados o comprados antes de los tres primeros meses, un periodo vital para el equilibrio social en estos felinos. "Desde el primer mes y hasta el tercero, los gatos empiezan a relacionarse: ya tienen dientes, empiezan a jugar cuerpo a cuerpo con los hermanos o su madre y necesitan aprender a medir su fuerza relacionándose con su misma especie, así lo harán de forma equilibrada", detalla Laura Trillo, terapeuta felina y experta en comunicación felina.

Si esta mascota no crece rodeada de otros gatos durante ese periodo y lo hace en un casa junto a personas, aprenderá de manera diferente. "El gato pequeñito siempre va a intentar morder y se va a encontrar con un humano que no le para, porque cuando es un cachorro no hace daño, por lo que las personas tienden a incitarles más al juego mordiendo y utilizando las manos", explica Trillo.

Pero, ¿qué ocurre cuando el gato se hace mayor? Si el minino se ha criado jugando con los dientes sin medir su fuerza, "cuando crece va a seguir haciéndolo, por lo que, que arañe o muerda fuerte es un problema creado por una carencia en esos primeros tres meses", comenta la terapeuta. "Si no ayudamos a que los gatos se críen con su especie y a que tengan el referente que necesitan, los humanos no podemos sustituirles", añade.

¿Qué soluciones hay?

El gato que ha sido enseñado por humanos a jugar con las manos, morder y arañar, cuando se hace mayor va a estar bajo mucho estrés. "Que primero les permitas jugar con las manos y luego les regañes y te enfades con ellos porque te muerden fuerte les confunde mucho, les estresa y ya no saben cómo socializar", cuenta la experta.

Una forma de evitar que esto pase es enseñándoles desde pequeños que te hacen daño, aunque no sea así. Laura explica que "para que socialicen de una forma más saludable en caso de no tener la opción de estar con otros gatos en esos primeros tres meses, solo tenemos que fingir que nos hacen daño cuando nos muerden con un pequeño grito y apartando la mano, pero nunca enfadándose con él, sólo expresando dolor de manera neutra y tranquila, ellos son muy listos y lo van a entender".

Si ya es tarde para enseñarles y tenemos un problema en casa, hay formas de hacer entender al gato que nos hace daño. Aunque el proceso será más largo, podemos seguir fingiendo dolor en vez de regañarles y, con paciencia y tiempo, el animal entenderá que debe jugar contigo de forma más suave. De igual manera, siempre se pueden utilizar otro tipo de juguetes que complementen el juego y que no todo sea jugar con las manos.