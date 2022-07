Rosario Matew vuelve a estallar contra Gal·la y esta le responde: "Necesitas que te aporten y yo que quieran hacer camino conmigo"

Rosario Matew está metida en varios frentes con las que fueron sus compañeras de La isla de las tentaciones. Hace una semana dio por zanjada su amistad con Sandra Férriz, y parece que con la siguiente que va a cortar relación por completo es con Gal·la Mora.

Todo se remonta a mediados de junio, cuando la de Elche se enfadó con su amiga porque esta opinó que pasaba demasiado tiempo con Stiven, su actual novio, y no sacaba tiempo para ver a nadie más.

Pero este conflicto se quedó en el olvido, ya que lo solucionaron e incluso la que fuera novia de Álvaro Boix apareció en un vídeo de Mtmad de la de Castellón, puesto que esta la llamó para que opinase sobre su radical cambio de look.

Aunque todo pareciese que marchaba bien, no ha sido el caso. Y es por ello que Rosario ha querido dar unas últimas declaraciones sobre este tema. "Considero que las cosas se arreglan de una forma más coherente y nos por aquí haciendo vídeos", comienza en el último vídeo de su canal.

"Yo nunca me he pronunciado sobre la relación de Gal·la con nadie y ella conmigo si lo ha hecho, con Stiven y con Sandra. Ha creado polémica sobre mi vida que a mí no me ha sentado nada bien", asegura la alicantina.

Asimismo, recalca que no se va a pronunciar más sobre este tema: "Todo lo que se comente, ya sea verdad o mentira, yo me voy a callar la boca porque paso olímpicamente. Lo que necesito en mí es positividad y gente que me aporte y vaya a mi compás", concluye tajantemente.

Y así lo ha querido hacer saber con su última publicación en Instagram. "Al mal tiempo, un vestido de flores" es la frase que lanza en referencia a todo lo que ha pasado estas dos semanas.

Entre los piropos que recibe en los comentarios está el de Zoe Mba Bayona, excompañera de las ya citadas en reality de amor. "Al mal tiempo tu cara bonita", le dedica, mostrándole así su apoyo.

Tras estas palabras, la exnovia de Nico Craiu también ha querido dar su versión de los hechos y lo ha hecho por las redes sociales. La influencer ha aportado capturas de pantalla en las que se pueden ver conversaciones de ambas y llamadas en las que Rosario no le coge el teléfono a Gal·la.

"Las llamadas sin respuesta son infinitas y los mensajes sin contestar excusándose en que no tiene dos minutos para preocuparse por mí también", aclara en un texto publicado en su historia.

"Necesitas a gente que te aporte y yo necesito a gente que de verdad quiera hacer camino conmigo", continúa, lanzándole una indirecta por las anteriores palabras de la que fuera su confidente.

Historia de Gal·la Mora dando su versión de la relación con Rosario Matew. GAL.LAW / INSTAGRAM

Y, apreciando cierto dolor en sus palabras, concluye de una manera algo cortante: "Deseo que le vaya muy bien en la vida, pero, sobre todo, que no descuide a los de su alrededor, porque no todos le bailarán siempre el agua".

Al igual que Rosario, Gal·la pide que no le pregunten más sobre el tema porque para ella "ha terminado". Por lo que, tras esta última polémica, el grupo de chicas de la última edición de La isla de las tentaciones se ha fragmentado por completo.