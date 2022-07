Gal·la Mora cambia radicalmente de 'look': "Me lo he planteado muchas veces y nunca me había atrevido"

Con la llegada del verano, muchos son los que deciden cambiar su look para comenzar esta nueva estación. La última en hacerlo ha sido Gal·la Mora.

La que fuera participante de La isla de las tentaciones ha acudido a Madrid en un viaje exprés para pasar por la peluquería y dejar atrás su melena rubia.

"Me lo he planteado muchas veces, pero nunca he dado el paso. Ahora considero que es el momento de un cambio en mi vida", son los motivos que la ex de Nico Craiu da sobre este cambio.

La de Castellón no se esconde al decir que las extensiones forman parte de su pelo y que las va a conservar, ya que le producen seguridad: "Cada vez que veo mi pelo sin extensiones me dan ganas de llorar".

Tras dar una breve explicación de por qué ha tomado esta decisión, coge cámara en mano para grabar todo el proceso y subirlo a su canal de Mtmad y se dirige al establecimiento donde va a someterse a esta transformación.

Tras unas horas de espera, la influencer muestra su resultado: "Estoy supercontenta. Es como mi alterego". Gal·la ha pasado de tener una melena rubia a llevarla de color negro.

Gal·la Mora tras su cambio de 'look'. MEDIASET

"Rubia me veo con cara de mayor y más atractiva, pero morena me veo con cara de niña. No me molesta, pero no me gusta que me digan eso", asegura la exparticipante de Baila conmigo.

Tras enseñar el cambio, decide llamar a sus íntimas amigas y compañeras de reality, Rosario Matew y Sandra Férriz, para que le den su opinión. "Qué cambiazo, me flipa, estás preciosa. Menos mal que te has quitado el rubio ese de pollo revenido", le dice la primera.

Reacción de Rosario Matew al cambio de 'look' de su amiga. MEDIASET

"Te queda muy bien, pero te veo rara. Te das un aire a Abril Cols", comenta la segunda. Algo en lo que Gal·la coincide, ya que se lo acababa de decir a su otra amiga.

A esta última conversación se une Darío Sellés, que va conduciendo el coche en el que va la alicantina, "Una persona distinta, es un cambio basto", opina.

Tras haber enseñado su cambio de look, Gal·la concluye el vídeo reiterando que está encantada con su decisión y que es lo que necesitaba en su vida para así poder cerrar etapas.