Rosario Matew arremete contra Gal·la Mora por criticar su relación con Stiven: "Me hubiese gustado que me lo dijera a la cara"

Parece que las amistades de la última edición de La isla de las tentaciones empiezan a flojear. Y es que Rosario Matew no puede más y ha estallado en contra de Gal·la Mora por haber criticado su relación con Stiven.

Las que, hasta hace poco, compartían piso y eran íntimas amigas, están pasando por una mala racha. Todo apunta a que ha habido un cambio de relación entre ellas poco después de que la que fuera novia de Álvaro Boix comenzase a salir con uno de sus tentadores.

"Pasan demasiado tiempo juntos y ya nos hacemos planes a solas", son las declaraciones que la exnovia de Nico Craiu ha dado sobre su compañera de reality en uno de sus vídeos de Mtmad.

Estas palabras le han sentado a la de Elche como una puñalada en el pecho y así lo la asegurado: "Me ha sentado realmente mal y me hubiese gustado que me lo dijera a la cara".

Aun así, estas afirmaciones tan cortantes de Gal·la, han ido seguidamente acompañadas de que, pese a todo, le parecen una "pareja muy cuqui" y que aunque se hayan distanciado, para ella, "la palabra amiga se queda corta con Rosario".