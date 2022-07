Rota la amistad de Sandra Férriz y Rosario: "Quedó con Álvaro después de ponerlo a parir"

En la última edición de La isla de las tentaciones se vivió de todo. Entre el amor y las infidelidades también se crearon amistades con vínculos muy fuertes. Así ocurrió con Rosario Cerdán, Sandra Férriz y Gal·la Mora. Sin embargo, todo parece haber cambiado.

Rosario, expareja de Álvaro Boix, ha decidido contar a sus seguidores el motivo por el que ha roto su amistad con Sandra, la que fue su gran amiga. Lo ha desvelado a través de Quiérete, su canal de Mtmad. "Me tengo que pronunciar porque estoy flipando y no puedo más", comienza diciendo la joven en el vídeo.

El inicio del conflicto parecer remontarse a unos comentarios que hicieron tanto Sandra como su pareja, Darío Sellés, sobre ella. Aseguraban Rosario "le dijo de todo" a Sandra cuando se enteró de que esta había quedado con Álvaro.

Rosario le preguntó a Sandra sobre ello, pero finalmente decidió no responder a sus explicaciones. Su silencio hizo pensar a Boix que realmente su ex estaba celosa porque él estuviera acompañado de otra chica.

Para ella, la relación actual es la que debe ser. "Es todo lo que quiero y todo lo que necesito", ha dicho, además de asegurar que las acusaciones de Sandra son totalmente falsas. También ha confesado que lo que le molestó es que quedase con su ex porque antes "no le tragaba".

"Mi amiga, o la que yo consideraba mi amiga, había puesto a parir a otra persona y, de repente, estaba con él haciendo planes", dice indignada en el vídeo. Además, eso se ha agravado cuando ninguna de las dos ha decidido tratarlo: "Ni ella me ha vuelto a hablar, ni yo le he vuelto a hablar, pero yo con ella no tengo ningún tipo de problema".