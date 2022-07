El ingreso mínimo vital solo llega a uno de cada cinco hogares en riesgo de pobreza

El ingreso mínimo vital (IMV), una ayuda de entre 565 y 1.198 euros mensuales que concede el Estado a las personas con menos recursos, solo llega a uno de cada cinco hogares en riesgo de pobreza o exclusión social. Así lo certifica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que este martes ha publicado su primera evaluación de esta política que lleva en marcha desde mayo de 2020.

La Airef sostiene que desde que la medida entró en vigor y hasta diciembre de 2021, se han beneficiado de la ayuda 284.000 hogares, un 40% de todos los que potencialmente cumplen los requisitos para recibir esta ayuda. Esos algo menos de 300.000 beneficiarios representan apenas el 22% de los 1,3 millones de hogares que están en riesgo de pobreza y exclusión en España (es decir, cuyos ingresos son inferiores al 40% de la renta mediana nacional).

"El IMV ha desplegado solo una parte de su potencial, pero tiene recorrido para convertirse en un instrumento más potente en la lucha contra la pobreza", resume el vigilante fiscal en su informe. No obstante, reconocen que la prestación "sin duda ha contribuido a la lucha contra la pobreza" tras una puesta en marcha que ha sido compleja. La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, ha destacado que se trata de" una prestación difícil de implementar", como demuestra la experiencia internacional en programas similares.

Y es que uno de los datos más llamativos que arroja el análisis de la Autoridad Fiscal es que más de la mitad de los hogares que podrían acogerse al ingreso mínimo (el 57%) no lo solicitan. Este fenómeno (conocido como non take up), se debe en parte a la complejidad del proceso burocrático para recibir las ayudas.

