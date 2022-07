El modesto entreno de Joaquín Prat en 'Ya es mediodía': "Sean pacientes conmigo"

Joaquín Prat debutó este lunes en Ya es mediodía tras la marcha de su habitual conductora, Sonsoles Ónega, a Atresmedia. El presentador inició el programa con un modesto discurso dirigido al público y a su equipo.

Ilusionado por esta nueva oportunidad en la que es su casa desde hace años, el periodista se expresó con humildad. "Hoy debuto en este santo programa", avanzó.

"Espero estar a la altura de estos fantásticos colaboradores y de un equipo formidable como el que tenemos. Sean pacientes conmigo, ya me iré soltando", añadió, consciente de los posibles fallos que pueden surgir a lo largo de estos días, fruto de la inexperiencia.

Al borde de la emoción, el comunicador se despidió el pasado viernes de Cuatro al día, espacio que presentaba desde 2019, así como de El programa de Ana Rosa.

"Espero que Cuatro al día te dé tantas satisfacciones como me ha dado a mí y espero que disfrutes de esta nueva etapa tanto como la he disfrutado yo. No tengo ninguna duda de que Cuatro al día se queda en las mejores manos", le dijo a su compañera Ana Terradillos, quien ha pasado a ocupar la silla del presentador en el magacín de las tardes de Cuatro.