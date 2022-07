Ana Terradillos y Joaquín Prat se despiden de 'El programa de Ana Rosa': "Espero que 'Cuatro al día' te dé tantas alegrías como a mí"

La marcha de Sonsoles Ónega de Ya es mediodía ha desencadenado un auténtico revuelo entre los seguidores del matinal que esperaban, expectantes, para saber quién sustituiría a la presentadora. Además, el abandono de Ónega ha supuesto que Mediaset haya tenido que hacer un reajuste entre los presentadores de su plantilla.

Así, a partir del próximo lunes 18 de julio, tanto Ana Terradillos como Joaquín Prat dejarán El programa del verano para encargarse de Cuatro al día y Ya es mediodía, respectivamente.

Por ello, ambos presentadores han aprovechado su último día en las mañanas de Telecinco para despedirse tanto del equipo como de la audiencia. Terradillos ha agradecido a todos los que hacen posible la realización del matinal. "Ha sido un verdadero honor ocupar esta silla, la silla de la reina de las mañana", ha señalado la presentadora.

La periodista tampoco se ha olvidado de la audiencia, que ha continuado fiel al programa informativo de las mañanas de Mediaset pese a la ausencia de Ana Rosa Quintana: "También gracias a ustedes por haber seguido el programa y haber confiado en nosotros".

Joaquín Prat, por su parte, no ha podido evitar emocionarse ante la despedida de su compañera: "Espero que Cuatro al día te dé tantas satisfacciones como las que me ha dado a mí. Espero que disfrutes de esta nueva etapa tanto como la he disfrutado yo. No me cabe duda de que Cuatro al día se queda en las mejores manos, Anita".

Al dar paso a Ya es mediodía, Marc Calderó que, provisionalmente, se está encargando de presentar el matinal, se ha dirigido a Joaquín Prat: "Calienta, que sales. A partir del lunes, una nueva etapa en Ya es mediodía. Joaquín, te esperamos con los brazos abiertos".

Joaquín, por su parte, ha destacado: "Marc, me dejas el listón muy alto. Va a ser un privilegio trabajar con todos vosotros. Espero que penséis lo mismo de mí después de las dos primeras semanas".