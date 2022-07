El sector del gran consumo prevé una "buena" campaña de verano pero alerta tras las vacaciones: "Las cosas se van a torcer"

El sector del gran consumo, que agrupa a las principales empresas del país en diversos ámbitos, desde alimentación hasta productos para el hogar, se ha mostrado optimista para este verano pese a que la elevada inflación, la más alta registrada en España en los últimos 37 años, ha disparado los precios y mermado el poder adquisitivo de los consumidores.

Durante su participación este lunes en la tercera edición del encuentro 'Visión Empresarial', organizado por PwC y Europa Press, Roberto Fernández, el socio responsable del sector Retail y Consumo de PwC España, ha opinado ve con "mucha cautela e incertidumbre" cómo será el consumo tras una campaña de verano, que prevé que sea "buena". "Venimos de una inercia que es buena, porque todos hemos pasado por muchas penurias y años duros y tenemos muchas ganas de consumir", ha reconocido.

"Este verano será bueno, pero es cierto que después las cosas se van a torcer, porque también se están poniendo los medios para que se tuerza, ya que hay una intención de que el consumo se ralentice", ha lamentado.

Por su parte, el director general de Aecoc, José María Bonmatí, también ha coincidido en que las perspectivas para esta campaña de verano son "buenas" en un escenario de "incertidumbre" que hace difícil hacer previsiones de futuro, ya que la inflación "está empobreciendo y comiéndose el ahorro de las familias".

Medidas "muy decepcionantes" del Gobierno

El sector del gran consumo, por otra parte, ha considerado "muy decepcionantes" las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el Debate del Estado de la Nación para atajar la inflación, porque cree que no están dirigidas a la raíz de los problemas.

"Creemos que las medidas son muy decepcionantes, porque no van a la causa raíz del problema. No solucionan los problemas. Las empresas están sufriendo enormemente un incremento de costes y es el momento de ayudarlas a que sean más competitivas aligerando sus cargas", ha asegurado Bonmatí, quien ha añadido que "cuando hay un problema tan relevante como el actual hay que atacar las causas y no solo actuar sobre los síntomas". "El gran beneficiado de la inflación están siendo los ingresos públicos", ha sentenciado.

Fernández, por su lado, ha compartido la necesidad de que las medidas anunciadas por el Gobierno "ataquen las causas" del problema. "Veremos si funcionan en la medida de si son capaces de corregir las causas y raíces del problema", ha señalado, recordando que la "sobrerregulación tampoco ayuda al sector".

De esta forma, el socio de PwC ve "con preocupación" la intensa carga regulatoria que está sufriendo el sector del gran consumo. "Hay que buscar el sentido, su utilidad y el momento adecuado para hacerlo. Lo que no hay que hacer es ahogar con normas a las empresas y tratar de ayudarlas a pasar este momento", ha reiterado.