La Autoridad Fiscal ha revisado al alza sus previsiones de inflación y a la baja las de crecimiento para la economía española en 2022 en un contexto en el que los riesgos de que Rusia cierre por completo el grifo del gas a Europa y arrastre así a una recesión al Viejo Continente es cada vez mayor.

Así se ha expresado este viernes la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, que ha actualizado las proyecciones macroeconómicas del organismo para España en 2022. Un análisis que augura que el país cerrará 2022 con una inflación promedio del 7,8% (1,5 puntos mayor que la que el vigilante fiscal vaticinó en mayo) y un rebote del PIB del 4,3% (dos décimas menos de lo previsto dos meses atrás).

Los pronósticos de este organismo van en la misma línea de lo que planteaba el jueves la Comisión Europea. Desde Bruselas se espera que España cierre el año con un crecimiento de la economía del 4% y una inflación del 8,1% también entre fuertes incertidumbres sobre lo que pueda ocurrir con las materias primas, especialmente a partir de otoño.

"La inflación sigue sorprendiendo al alza y tiene efectos en las decisiones de gasto de los hogares. Es un elemento que conlleva un montón de elementos de riesgo de cara al futuro", ha reflexionado Cristina Herrero durante la presentación del informe. Los altos precios ya están afectando a la confianza de los hogares, que está en su nivel más bajo desde los momentos más duros de la pandemia. En cualquier caso, aunque "el escenario inflacionista se complica bastante", desde Airef señalan que "el crecimiento de la economía española está aguantando bastante bien".

El vigilante fiscal sostiene que los buenos datos que llegan desde el sector servicios y especialmente el turismo han impulsado el empleo y el crecimiento económico durante el segundo trimestre, en el que se espera que el PIB haya avanzado un 1% respecto al anterior trimestre. Un crecimiento que sería cinco veces mayor al registrado en los primeros tres meses del año. Para el tercer trimestre desde Airef confían en que los datos sean también favorables por las buenas perspectivas para la campaña turística veraniega.

El panorama se vuelve más negro para el cuarto trimestre, en el que llega un otoño sin garantías de que el gas ruso vaya a seguir fluyendo hacia la Unión Europea. Aunque la Airef no ha publicado su estimación de crecimiento e inflación para 2023 (algo que hará ya en octubre, cuando revise el cuadro macroeconómico del Gobierno de cara a los Presupuestos Generales del Estado), sí ha dejado algunas pinceladas de lo que se espera. El año que viene en principio las economías europeas presentarán crecimientos positivos, algo que "puede cambiar si se confirma o se agrava el problema del suministro del gas".

Más déficit por las medidas del Gobierno

Las últimas medidas adoptadas por el Gobierno para tratar de amortiguar el impacto de la crisis sobre los hogares han llevado a la Airef a revisar también sus previsiones de déficit del 4,2 al 4,5% del PIB en 2022. En concreto, los dos decretos que el Ejecutivo ha puesto en marcha supondrían un agujero en las cuentas públicas de 12.302 millones (un 1% del PIB). Sin embargo, la recuperación económica y una recaudación fiscal mejor de lo esperado compensarían parcialmente ese gasto extra. En todo caso, de cumplirse las estimaciones de la Autoridad Fiscal, el déficit seguiría por debajo del 5%, que es el dato con el que el Ejecutivo espera cerrar este 2022.

En este sentido, Cristina Herrero ha destacado que aunque las reglas de fiscales de la UE sigan todavía suspendidas, España debe empezar a prepararse para un ajuste en el futuro y cerrar las reformas que tiene pendientes. "No se ha concluido la reforma de pensiones, falta por saber cuál es el mecanismo que va a garantizar la sostenibilidad. Hay que reformar el sistema de financiación autonómica, hay que reformar el sistema tributario... Sin perjuicio de que este no sea el momento de hacerlo, tenemos que estar ya preparados. Esta situación de incertidumbre probablemente no va a terminar, pero la suspensión de las reglas fiscales probablemente sí".