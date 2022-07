Pillan a Nacho Palau saltándose las normas de 'Supervivientes': "¡No me lo puedo creer!"

Nacho Palau es uno de los protagonistas de esta edición de Supervivientes, en general, y de esta semana de concurso, en particular. El arquitecto, que hace no mucho desveló que tenía pareja, es esta semana uno de los nominados junto a Anabel Pantoja.

Una semana dura que ayer tuvo su punto de inflexión en un gesto que le podría traer graves consecuencias de cara a la audiencia que decide su expulsión, ya que ha sido pillado saltándose una norma básica del reality.

Todo ocurrió este domingo, después una de las pruebas de recompensa. Cuando el resto de concursantes disfrutaban del premio, al final del tiempo que tenían para ello Nacho, que no tenía recompensa esta vez, se metió algo de comida en el bolsillo.

Para su desgracia, Lara Álvarez le pilló saltándose las reglas. "Nacho, ¿te has guardado algo? ¡No me lo puedo creer! Ay, lo que iba a hacer ahora mismo Nacho...", alcanzaba a decir la presentadora, visiblemente molesta.

Sentándose en unas tablas y llevándose las manos a la cabeza. La presentadora apartó a Nacho del grupo: "El resto podéis coger una cosa, la que queráis, y podéis comerla sin tiempo, podéis disfrutarlo".

Y es que lo que iba a pasar es que Lara Álvarez iba a sorprender a los no ganadores de la prueba regalándole comida de la recompensa, pero finalmente el ex de Miguel Bosé no pudo recibirlo por haberse saltado las normas con su intento de robo.

"Las normas están para cumplirlas. Sé que estáis pasando hambre, pero lo peor es que no dejáis ni la opción a poder sorprenderos en muchas ocasiones. Lo que queremos es que disfrutéis, juguéis y cuando lo hacéis siempre hay premio", le dijo la presentadora a un Palau totalmente hundido.