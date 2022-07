Nacho Palau da más detalles sobre su novio Christian: su aspecto, su ocupación y su nacionalidad

Nacho Palau desveló hace poco más de una semana que tiene pareja, que se llama Christian y que quería "darle su lugar" tras más de un año de relación. Desde que lo dijo abiertamente, no ha parado de hablar de él y deshacerse en halagos, tal y como ilustró este martes 12 de julio Supervivientes: tierra de nadie, una gala presentada por Carlos Sobera.

Así, en el programa se pudo ver un vídeo en el que el concursante les contaba a sus compañeros algunos detalles más sobre Christian, como a qué se dedica, de dónde son sus padres, cómo es físicamente o su acento. En conversación con Marta Peñate, dijo que su novio tenía ascendencia árabe y chilena y que era muy moreno.

"Adoro a Christian, me he dado cuenta aquí lo que le echo de menos, lo que le quiero. No quiero perderlo. Tengo muchas ganas de verle, dije que estaba enamorado. A mí las tías me molan, pero no, yo con mi Christian hago la voltereta lateral y el pino puente, no quiero otra cosa", bromeó.

Por el contrario, dijo que Christian era "muy serio" y que le encantaba, por ejemplo, "ver documentales sobre guerras". Con respecto a su profesión, Palau dijo que su novio se dedicaba por entero a él y que no trabajaba. "No, él está entregado en cuerpo y alma a mí ahora", aseveró.

Ya en plató, Alexia Rivas opinó que le parecía que Palau estaba en un momento muy bonito, que contó lo de su pareja porque estaba en un contexto muy vulnerable y que no creía que el ex de Miguel Bosé estuviera interesado en rentabilizar la relación con apariciones televisivas.

Sin embargo, Kiko Matamoros aseguró que sabía que habría una exclusiva próximamente pactada con los protagonistas de la historia, pues Palau la había contado después de que supiera que un medio de comunicación ya conocía a Christian.