Así se trampea el éxito de 'Supervivientes' hasta desvirtuar sus galas

Telecinco es un canal maestro en táctica. Si Supervivientes es un éxito, pues Supervivientes se utiliza como comodín diario para elevar el share. Aunque ya no basta con debatir sobre los problemas de los concursantes en el resto de los programas de la cadena, la audiencia sobre todo necesita asistir a su sufrimiento en pletórico directo. O que parezca directo.

Pero llevar la estrategia hasta determinados límites puede desvirtuar la propia espontaneidad de los programas de éxito. De hecho, la tradicional gala del jueves de Supervivientes ya no es lo que era. Ahora se emite sólo una parte "en vivo" y las nominaciones del final no se dan en directo: se despide la emisión para, después, seguir grabando como siempre. Con la diferencia que el tramo final se aprovecha para crear otro programa estelar en el prime time del viernes. Así la misma gala de siempre se trampea y surgen dos entregas distintas.

El contenido que se produce en un prime time se duplica en dos noches. No se le oculta al espectador, pero a medio plazo abusar de esta dinámica hace perder la fuerza de tele-evento de las galas, que se nutren de la imprevisibilidad del directo irrepetible y no intercambiable. Al ver las mismas mecánicas televisivas estiradas a diario, el tono especial y único de una "gala" se desdibuja. El programa del viernes se siente como un extra del DVD más que como un acontecimiento que no se puede pronosticar. Pero lo importante es exprimir al máximo el reality show.

Hace unas semanas el propio Jorge Javier Vázquez bromeaba con este modus operandi. Al despedir el programa, el presentador recalcó que, a continuación, en sólo un segundo, aparecerían Kiko Matamoros y él mismo en otro plató y con otra vestimenta. La magia de la tele. Los dos iban a estar en el Deluxe a continuación. Eso sí, más descansados. Mucho más que el espectador, que llevaba ya una larga hora escuchándoles hablar de lo mismo. Y ya sonaba viejo. Claro, se grabó 24 horas antes.