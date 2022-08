Patricia Perreau sobre la comunicación con los animales: "Es una conversación entre corazones, pero hay que estar abierto a ella"

Entender a los animales y comunicarse con ellos no es una tarea sencilla. De hecho, hay muchas formas de hablar con ellos y de conocerles mejor, incluso existen métodos que no son tan populares pero que cada vez están más presentes en la sociedad. Este el caso de la comunicación sin palabras con los animales.

Patricia Perreau, autora de Si pudieras hablar, de la editorial Vergara (Penguin Random House), nos enseña con su libro a reforzar el nexo con los animales para conectar también con nuestro corazón y nuestra propia esencia y animalidad.

Hablamos con ella para profundizar un poco más en estas ideas y para aprender a relacionarnos con los animales y con nosotros mismos desde otro lugar, trabajando el crecimiento personal y evolucionando conjuntamente a la vez que mejoramos la convivencia.

Patricia Perreau de Pinninck Gaynés Barcelona (1985) Patricia Perreau de Pinninck Gaynés (Barcelona, 1985) siempre ha sentido una fuerte conexión con los animales de todas las especies y una gran vocación por ayudarlos. Es por ello por lo que, tras dedicarse durante mucho tiempo al mundo empresarial, con 35 decidió dar un giro a su vida. Actualmente divulga y tiende puentes entre cualquier animal y sus personas responsables a través de la comunicación animal y otras herramientas terapéuticas de acompañamiento para las familias entrespecies.



Comencemos por el principio... ¿Qué le llevó a escribir 'Si pudieras hablar'?Me movió un amor que no puedo describir con palabras. Aunque pensamos que no es más que un sentimiento, el amor es una energía que mueve todo el universo. No sabía qué me movía exactamente, pero en un momento determinado, supe que tenía que escribir este libro. De hecho, fue algo mágico porque cuando me contactó la editorial para preguntarme si podría escribir un libro sobre la comunicación telepática animal, yo ya estaba en ello.

¿Con qué objetivo lo escribió?Lo hice reflejando todas mis experiencias con los animales con el objetivo de ayudar y concienciar a aquellos que tienen problemas con sus animales. Quería hacer un libro en el que hubiera un mundo de posibilidades para seguir indagando y vivir en mayor armonía.​

El libro se centra en explicar la comunicación entre corazones, ¿cómo la definiría?

Nos pensamos que es algo sobrenatural y que pocos pueden hacer pero, en realidad, es algo tan sencillo y natural que sorprende. Estamos tan desconectados de la naturaleza, de sus seres vivos, que hemos perdido esa conexión real que se basa en el respeto, pero es algo que siempre ha existido y que, simplemente, lo hemos olvidado.



En la posición en la que estamos en la historia, hablar de comunicación telepática suena a magia, pero es un lenguaje universal que siempre ha existido y que es común entre cualquier especie. Es una capacidad innata que nos permite comprendernos y que, a medida que vamos creciendo, nos vamos desconectando.​

Parte de una conexión con tu propio corazón, pero hay que "bajar el volumen de lo mental", centrarnos en la coherencia del corazón, en su sistema nervioso y en el cerebro y alcanzar una neutralidad que nos permite escucharnos a nosotros mismos, primero, y luego a los demás seres.​



¿Cómo funciona exactamente?Se trata de un cambio energético desde ​el que se estable una comunicación con el otro ser. Nosotros recibimos información de otros animales, pero estamos a otras cosas, por lo que no recibimos esos mensajes.

El corazón recibe esa información desde el corazón del animal y es el cerebro el que hace la labor de traducción para ponerla en palabras humanas y que podamos comprenderla. De hecho, se pueden establecer diálogos bidireccionales.​

A partir de ahí, depende de cada persona, ya que puedes recibir mucha información y de muchos tipos: imágenes, palabras o ambas. Hay personas que incluso reciben olores o sensaciones. Cada comunicador puede ser fuerte en un aspecto u otro.

Patricia Perreau, autora de 'Si pudieras hablar' junto a un perro en el campo. CEDIDA

Si alguien quisiera aprender este tipo de comunicación, ¿qué tendría que hacer?No hay una fórmula mágica para empezar en el mundo de la comunicación animal. Cada persona tendrá que entrar en áreas de sí misma que le están bloqueando esa información, por lo que lo primero que hay que hacer es abrirse a que esto es posible.



Puedes hacer ese proceso acompañada, de hecho, es mucho mejor, porque te van a ayudar a entrar en esa frecuencia de comunicación, pero no hay unos pasos concretos a seguir. Lo mejor es acudir a una formación o taller para que te ayuden a conectar con esa parte tuya.​



En mi caso, por ejemplo, cuando entré en este mundo no lo hice con ninguna expectativa, por lo que el resultado fue abrumador. Una vez recibes una información de forma consciente y la corroboras con el responsable del animal, te das cuenta de que te has comunicado y que puedes hacerlo. A partir de ahí es un proceso individual, de compromiso y práctica para mejorar.​

En el libro también menciona que los animales nos ayudan a conectar con nuestra esencia, ¿cómo lo hacen?Tan solo con su presencia ya nos ayudan a conectar con nuestra esencia. Los animales se mueven desde el sentir. Dentro de las inteligencias que hay (la mental, la emocional y la instintiva), los animales se mueven desde la emocional. Si convives con un animal, sabrás que el animal solo por estar allí, ya está conectando contigo de la misma forma que percibimos su sensibilidad y, por ello, podemos conectar con esas cualidades suyas, a través de ellos.



Muchas personas cuando se encuentran con alguna conducta o síntoma físico que les preocupa del animal, empiezan a querer entender a ese animal a niveles más profundos y es cuando entramos en el mundo de la comunicación animal telepática.​

​Si conectas con él, si lo observas, sabrás que tiene sentimientos, que siente tristeza, dolor y conecta con eso, ves su esencia animal. Cuando conectas con él al nivel de comunicación telepática, entras en niveles más profundos aún. Te das cuenta de que ese ser está tan conectado a lo que es en realidad importante y no a nuestras angustias mundanas. Ellos no se han desconectado de su esencia, por lo que, desde ese camino del sentir, nos reconectamos al corazón.



"No debemos conformarnos con curar el síntoma, tenemos que tratar la causa raíz o podrán seguir apareciendo otras patologías"

Esto está relacionado con otro de los conceptos de su libro, el efecto espejo humano-animal, ¿a qué se refiere concretamente?Al igual que pasa con todo lo que te ocurre en la vida, también puedes ser consciente de que tu animal puede ser un espejo donde verse reflejado. Hay mucha resonancia de cosas que el animal expresa y lo hace con una conducta determinada, con un síntoma físico, por ejemplo. Puedes ver todo eso reflejado en el animal, pero en realidad te está hablando de algo tuyo, interno, ya que, igual que pasa con la familia, estáis conectados.



Son tan inteligentes que a veces se comportan de una forma muy exagerada para que te des cuenta del mensaje que hay detrás. Por eso nos pueden hacer de espejo de cosas que tenemos incluso en el inconsciente.​ Además, los animales sienten lo que siente y lo expresan, mientras que los humanos nos juzgamos porque tenemos el sentimiento de culpa.​

En otro momento del libro, menciona la veterinaria integrativa y holística, ¿por qué considera que es un buen complemento de la medicina animal convencional?Comprendo que estamos en una sociedad muy mental y que todo tiene que estar probado por la ciencia. Con la comunicación telepática hago esa toma de contacto con el animal, pero él no puede hacer un diagnóstico de sí mismo, solo me puede contar sus síntomas y éstos hay que tratarlos con un veterinario. Pero si éste no le da una solución, yo solo recomiendo o hablo de la existencia de otras vías, ya que pueden ser complementarias, al igual que lo son la acupuntura o la medicina china.



No debemos conformarnos con curar el síntoma, tenemos que tratar la causa raíz del problema o podrán seguir apareciendo otras patologías. La veterinaria integrativa tiene en cuenta al ser en su conjunto, va a niveles más profundos, tiene en cuenta sus emociones, el entorno en el que vive, su exterior, la familia, su alimentación...​ Algunas enfermedades han mejorado muchísimo cuando se ha integrado esta veterinaria holística como parte del tratamiento.​