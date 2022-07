Planes para el fin de semana que nos muestran la técnica fotográfica más exquisita en el Madrid de los cincuenta; el teatro que refleja el furor de las criptomonedas; danza española con música francesa inspirada en nuestro país; un festival de cultura joven en el entorno de Madrid Río; la posibilidad de disfrutar la ópera al aire libre, retransmitida en directo; y, por último, cine social que nos aproxima al origen de los emigrantes africanos y cine infantil comprometido con el cuidado del medioambiente.

1. Ópera. 'Nabucco' al aire libre

Escena de 'Nabucco' de Verdi que se representa en el Teatro Real Monika Rittershaus

Estos días culmina la sexta edición de la Semana de la Ópera con la que cada año el Teatro Real trata de acercarse a nuevos públicos. Lo hace a través de diferentes promociones y eventos especiales que van más allá de la dinámica habitual de la temporada operística.

Lo más vistoso es que la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi se retransmitirá en directo, desde el interior del Teatro Real, a través de unas pantallas gigantes instaladas en la Plaza de Isabel II, para que pueda disfrutarse por el público general, de manera gratuita. Esto ocurrirá dos días seguidos, el jueves 14 y viernes 15, con lo que además podremos incluso elegir reparto o ver ambos, los más aficionados. El papel femenino principal de esta ópera, Abigaille, lo cantará Anna Pirozzi el día 14 y Saioa Hernández el 15, quien firma una actuación memorable y de la que dejo aquí una foto.

Saioa Hernández recibe los aplausos en 'Nabucco' Adolfo Ortega

Aunque lo cierto es que si hay un protagonista que se luce por encima de todo, especialmente en esta función, es el coro titular del Teatro Real, dirigido por Andrés Máspero, que se ha visto animado a repetir el famoso Va Pensiero ante el alborozo del público, en anteriores representaciones. Apuesto a que algo similar ocurrirá en estas dos próximas oportunidades, consiguiendo emocionarnos con esta pieza que simboliza el ansia de libertad, lo más preciado que poseemos.

El coro merece sin duda este reconocimiento, porque además de su excelso canto, se ve obligado a rotar alrededor de una especie de muro de las lamentaciones o inmenso monolito verde, que gira y gira durante toda la función. Este deambular rememora quizás los exilios a los que se vio sometido el pueblo de Israel a lo largo de su historia, pero el caso es que los 10000 pasos diarios se los completan de sobra los integrantes del coro. Óptimo para sus corazones y también aconsejable para los nuestros, con música tan bella de por medio.

El día 15 la retransmisión podrá seguirse libremente en streaming a través de myoperaplayer.com, en abierto, así como en más de 100 Ayuntamientos de toda España, en salas que cada uno habilitará a tal efecto.

El sábado 16, el Teatro Real celebrará entre las 10 y las 14 horas una jornada de puertas abiertas en la que los visitantes podrán recorrer la caja escénica, sala principal, palcos y salones de la segunda planta, todo ello con el apoyo de guías del Teatro Real. Además los asistentes podrán participar en sorteos de diversos premios a través de códigos QR disponibles en los distintos espacios del edificio.

2. Fotografía. 'Català-Roca. La lucidez de la mirada'

Esperando el Gordo. Puerta del Sol (1952) Francesc Català-Roca

Es uno de los grandes artistas españoles de la fotografía en el siglo XX y además retrató las calles de Madrid con una calidad técnica abrumadora. Francesc Català-Roca (Valls, Tarragona, 1922 - Barcelona, 1998) es el protagonista de una exposición, integrada en la gran muestra anual dedicada a la fotografía, PhotoEspaña 2022, que se desarrolla en la agradable Sala El Águila de la Comunidad de Madrid, hasta el 18 de agosto.

Las obras elegidas descubren la mirada del fotógrafo en ciudades como Madrid, Barcelona, Ibiza y zonas de la Costa Brava, fundamentalmente. A Català-Roca debemos algunas antológicas instantáneas de la Gran Vía, mostrando el trasiego imparable de gentes que siempre puebla la mejor calle del mundo; o reflejando la ilusión de los que en la Puerta del Sol aguardaban el anuncio de los números premiados en la Lotería de Navidad. Contraluces extraordinarios en salidas de metro, o en distintas calles. El brillo de vehículos oscuros y relucientes al lado de algún caballo que todavía atravesaba el Madrid de los cincuenta, casi como El último caballo al que Edgar Neville dedicó la película protagonizada por Fernán Gómez.

interior de la Sala El Águila donde se expone a Català-Roca Adolfo Ortega

Composiciones todas de los años cincuenta que muestran momentos de transición en las ciudades y pueblos, pintorescas imágenes de zonas rurales manchegas o de las Islas Baleares, donde el turismo comenzaba a aflorar.

Llama la atención la calidad impecable de las copias de grandes dimensiones, casi siempre en formato cuadrado, que muestran todo el esplendor de un blanco y negro glorioso. Es como contemplar uno de los lienzos recién restaurados en el Prado. En diversas vitrinas se muestran archivos de contactos fotográficos, un par de cámaras y algunos recuerdos del autor.

Madrid, 1952 Francesc Català-Roca

La exposición es imprescindible y está organizada por la Dirección General de Patrimonio Cultural y la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

3. Teatro. 'Bitch Coin. Amor a primera bala'

Alexandra Pino y Victor Sáinz en 'Bitch Coin. Amor a primera bala' Smedia

“El futuro es ciber y está aquí”. Es una de las frases que aparece en la obra escrita por Ramón Paso y dirigida por Jose Masegosa que se acaba de estrenar en el Pequeño Teatro Gran Vía. Un texto en el que el bitcoin, los hackeos, el minado de criptomonedas y todo ese mundo oculto que no podemos ubicar en ningún espacio físico y resulta francamente incomprensible para muchos, ocupa el centro de la trama. Nuestras vidas parecen un libro abierto para los que saben manejarse con un portátil y mucho talento.

Ramón Paso pertenece a una estirpe teatral innegable, nieto del dramaturgo Alfonso Paso y bisnieto del escritor Enrique Jardiel Poncela, ya lleva realizados más de treinta espectáculos, bien sea como dramaturgo, director de escena o en ambas funciones.

Victor Sáinz y Alexandra Pino, en el estreno de Bitch Coin Adolfo Ortega

Dos personajes llevan vidas paralelas y sus espacios personales, limitados y diferenciados, ocupan ambos lados del escenario. Victor Sáinz adopta el papel de un friki de la informática que ya empezó a trastear con la criptomoneda bitcoin cuando era la única que se conocía, y sólo entre los más iniciados. Fruto de aquella especie de juego acumuló una cantidad alucinante de dinero que ha de estar moviendo de acá para allá en el ciberespacio, evitando ser capturado por los vigilantes de ese ámbito virtual.

Victor Sáinz en Bitch Coin Smedia

Alexandra Pino encarna a una chica que en el Cuerpo Nacional de Policía intenta abrirse camino precisamente persiguiendo delitos informáticos y buscando movimientos sospechosos de criptomonedas. Busca la colaboración de César, ‘el friki’, para perseguir a un grupo de maleantes del Este cuya detención le otorgaría el prestigio que requiere. Dura, pragmática y determinada, forma una curiosa pareja con el muchacho.

Entre ellos surge una relación en la que se mezcla el interés, el amor, y el mero y simple contacto entre individuos que viven en una atmósfera obsesivamente impermeable al mundo real, encapsulada. Uno no puede separarse de su portátil y la otra lleva su arma reglamentaria siempre disponible.

Escenografía de María Arévalo para 'Bitch Coin' Adolfo Ortega

La acción es ágil y cambiante, como toca en estos tiempos de inmediatez que nos arrollan, al son del juego de luces, los insertos musicales y algunos bailes en los que tras el frenesí de cada personaje se manifiesta la soledad que ambos sienten. Diferentes planos de comunicación se mezclan: los personajes se dirigen al público, bien de cara o a través de una cámara que permite visualizar en primer plano sus confesiones. Se encuentran con sus interlocutores o hablan por teléfono. La función resulta eficaz y obtiene buena acogida por un público básicamente joven y familiarizado con la jerga del mundo virtual.

Alexandra Pino y Víctor Sáinz consiguen conectar rápidamente con el público y que la acción se siga con verdadera atención y no decaiga el interés. Mucha suerte para ellos y el proyecto, en este teatro encriptado.

4. Danza. Compañía Antonio Márquez

Imagen de 'Bolero' por la Compañía Antonio Márquez Adolfo Ortega

Es un lujo contar con la Compañía Antonio Márquez hasta el 7 de agosto en el Teatro EDP Gran Vía, aportando una muestra de baile español de calidad entre los teatros que abren sus puertas en el centro de Madrid.

El programa que presenta Márquez tiene dos partes bien diferenciadas y ambas funcionan en diferentes registros. La primera se abre con Macadanza, una coreografía de Javier Palacios basada en la Danza Macabra de Camille Saint-Saëns.

Tras ello se baila Sinfonía Española cuya música es el cuarto movimiento de la obra del mismo nombre de Édouard Lalo, con coreografía de José Granero. La elegante melodía del violín es subrayada por las castañuelas de Paula García en un movimiento cadencioso y melancólico.

Paula García bailando 'Sinfonía Española' Silvia del Barrio

Se remata la primera parte con el famoso Bolero de Ravel, una de las obras más exitosas de la compañía, estrenada en 2005 y representada en escenarios de todo el mundo hasta culminar con éxito de público y crítica de 2013 en un lugar mítico como el Royal Albert Hall de Londres. Las transiciones están completamente engrasadas y se consiguen bellas estampas ayudadas por una contrastada iluminación, como puede observarse en las fotografías.

En la segunda parte se ofrece Medea, una coreografía de José Granero que data de 1984, con libreto de Miguel Narros basado en la tragedia de Eurípides. Antonio Márquez presenta para el público de hoy una producción que ha obtenido el Premio del Público del XXV Festival de Jerez 2021, incorporando renovados vestuario y escenografía, así como una nueva grabación orquestal remasterizada bajo la supervisión de Manolo Sanlúcar. En esta coreografía destacan los dúos que bailan Helena Martín y el propio Antonio Márquez, de gran intensidad y sentido plástico.

Helena Martín y Antonio Márquez en 'Medea' Silvia del Barrio

Tras una brillante carrera como Primer Bailarín en el Ballet Nacional de España, y colaboraciones como artista invitado tanto en Galas de Estrellas como en compañías de renombre internacional, Antonio Márquez decidió crear su propia compañía con la que debutó en 1995 en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Ahora nos presenta estas coreografías que son, sin duda, uno de los mejores planes para el fin de semana.

5. Cine social e infantil. 'Atlantique' y 'El camino de Xico'

La actriz Mama Sané en 'Atlantique' de Mati Diop (fotograma)

Dos opciones de cine para este fin de semana, orientado a niños y a los que dejaron de serlo. Comencemos por el sábado 16: En la Terraza Magnética de la Casa Encendida, se prenderá el foco para proyectar Atlantique a las 10 de la noche, cuando ya los calores vayan remitiendo. Se trata de un drama dirigido por la cineasta francesa de origen senegalés Mati Diop, en una historia al borde de las playas de Dakar donde el mar se ve como la única puerta de salida que queda a los que ya no tienen más opciones y sueñan con llegar a España. Las fases de la luna iluminan un mar terrible e inmenso al que mira Ada, interpretada por la actriz senegalesa Mama Sané, la presencia más notable de la película.

La aventura comienza en un suburbio popular de Dakar, donde un grupo de jóvenes deja su trabajo cuando el capataz se niega a pagar sus salarios. Deciden abandonar el país y cruzar el Atlántico en una patera, rumbo a un futuro mejor. Entre ellos se encuentra Suleiman, el amante de Ada. Además de ver partir a su amado, Ada debe afrontar un indeseado matrimonio concertado..

Mati Diop (París, 1982) es una actriz y directora franco-senegalesa que ha ganado dos veces el Tiger Award de Cortometrajes en el festival de Róterdam y con este largometraje ganó el Gran Premio en la edición de 2019 del Festival de Cannes.

En Casa de México se está desarrollando este año el primer Ciclo de cine infantil sobre medioambiente, integrado por películas que tratan de sensibilizar a los más pequeños en el cuidado de la naturaleza y nos interpelan para sumarnos a esta causa, mediante personajes dotados de una energía especial.

Este domingo 17, a las 12 horas, podremos ver El camino de Xico. Parece ser que la paz y tranquilidad de un pequeño poblado y sus habitantes, se pone en peligro cuando una compañía quiere destruir la montaña que los protege. Una niña llamada Copi, junto a su mejor amigo y su mascota Xico, un perro xoloitzcuintle -raza mexicana que ya conocemos de recomendaciones pasadas-, se adentrarán en la montaña para salvar al pueblo. Pero todo dependerá de Xico, cuando descubra que en realidad es un perro mágico y deberá de encontrar la valentía dentro de él para salvar a la montaña y a todos los habitantes del pueblo. Aprovechando que Madrid es la ciudad de los perros, no nos vendría mal importar unos cuantos de estos xoloitzcuintles mágicos para solucionar varios problemas enquistados.

Las películas de este ciclo resultan ideales para familias con niños entre 6 y 10 años, y además la entrada es gratuita.

6. Festival de cultura joven. La Sub25

El festival La Sub25 se celebra este fin de semana en Madrid 21distritos.es

El festival La Sub25, en colaboración con Veranos de la Villa y Radio3, llega a su segunda edición y se celebrará entre el viernes 15 y el domingo 17 en el entorno de Madrid Río. Se desarrollará en un escenario principal en la Explanada Negra y mantendrá actividades paralelas durante todo el fin de semana en Nave de Terneras, el paseo lateral del invernadero y el skatepark de Madrid Río. El festival pretende afianzarse como referencia de artistas jóvenes de Madrid, incluyendo en su programación desde valores emergentes hasta figuras consagradas, en una variada propuesta multidisciplinar que este año se centra en la cultura urbana.

Tres días de actividades gratuitas en los que la música será el epicentro de una enorme muestra de la fuerza creativa y multicultural de los más jóvenes, que, sin duda, convertirán al festival en uno de los hitos del año.

En el escenario de la Explanada Negra, DJ LadyFunk abrirá la jornada de conciertos, el viernes 15, a las 19:00h, con su mejor selección de música negra y, a continuación, será el turno de Jexer, MDA, Afrojuice 195 y el trío Sara Socas + Erika Dosantos + DJ LadyFunk, cerrando la jornada alrededor de las 23:00h, Anier, la promesa más sólida del hip-hop femenino.

En la zona de carpas, tanto el viernes como el sábado, se podrá disfrutar de la zona Tunéate, donde artistas de diferentes disciplinas 'tunearán' a las personas que lo deseen, customizando ropa y realizando sesiones de maquillaje de forma gratuita; y de la performance The Machine To Be Another (TMTBA), un sistema de realidad virtual que permitirá a dos personas experimentar el mundo a través de los ojos del otro.

El sábado por la mañana, a las 10:00h, se realizará un taller de iniciación y tecnificación de 'skateboard' en el Skatepark de Madrid Río, impartido por la MUS Skate School y en colaboración con Madrid Urban Sport. Una actividad -con entrada libre y gratuita hasta completar aforo- para niños y jóvenes de 6 a 16 años que quieran iniciarse o mejorar su técnica con el 'skateboard'.

El domingo 17, en la Explanada Negra, la compañía de circo Carampa ofrecerá el espectáculo (RE)KONSTRUCCIÓN, a las 20:00h. Y como cierre del festival, en Nave de Terneras, a partir de las 21:00 h, se darán cita las propuestas musicales más intimistas del festival, con las actuaciones de Dora, Ly Raine, Las Dianas, 6ullet & Fectro y DosxCuatro.