Durante la estancia de Kiko Matamoros en Honduras, como concursante de Supervivientes, una de las colaboradoras más críticas con él ha sido la periodista Gema López, a la que le ha decepcionado mucho su concurso y su poca implicación en las pruebas.

"Me parece que Kiko es un tramposo", ha empezado su discurso, enfrentándose a su compañero 73 días después. "Estas narices que trae, que se las eche a la dirección, no a Lydia, que es lo fácil. Asumo todas y cada una de las palabras que he dicho sobre ti. Ha habido cosas que me han gustado y otras que no. Tu trabajo como agitador lo has cumplido".

"Yo lo que espero de alguien como tú es que entone el mea culpa. Das una imagen de machito que al llegar allí se cayó. Aquí en Sálvame es el líder, pero allí no. Se enfrentó a Nacho Palau y le han echado", ha espetado Gema López.

"Estoy totalmente de acuerdo con el análisis que ha hecho de mi concurso", le ha respondido Kiko Matamoros, que no ha querido entrar en muchas peleas con Gema, que también fue muy crítica con la elección de Marta López Álamo como defensora de Matamoros. "Yo no expongo a nadie que no esté preparado para que dé la cara por mí".

Pero Kiko ha insistido en que la elección de su novia como su defensora fue algo consensuado y reflexionado, y que se siente muy orgulloso sobre el papel que ha desempeñado su novia en el plató de Supervivientes.