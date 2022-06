Marta López Álamo, actual pareja de Kiko Matamoros, ha sido la elección de este para defender en plató su concurso en Supervivientes. Pero hay varios colaboradores de Sálvame que opinan que quizá no ha sido la mejor elección como defensora.

"Creo que Marta, en el instinto que tiene de proteger, está cometiendo errores, y otra gente no lo cometería. Este puesto a Marta le queda grande", ha afirmado Gema López con contundencia. "Yo te noto sufrir. Todos han respetado muchísimo a Kiko Matamoros. Ojalá él hubiera respetado a todos los que han ido de la misma manera".

Kiko Hernández ha aprovechado para llamar en directo a Marta y preguntarle su opinión. "Quería aclarar una cosa. Ayer una señora del público hizo un comentario en voz alta, le llamaron cosas horribles a Kiko, y entiendo que haya risas, pero yo me lo tomo de otra manera porque es mi pareja".

"Yo creo que lo estoy haciendo bastante bien como defensora y no me gusta trabajar en televisión. No quiero dedicarme a esto", ha repetido de nuevo, como siempre que aparece en Sálvame.

Pero Gema López no ha sido la única crítica con la actitud de Marta López Álamo. "El medio televisivo hay que trabajárselo y hay que dar un poquito más. Todo es para que defiendas a tu pareja en televisión, no para que trabajes aquí", le ha comentado Adela González.

Por su parte, María Patiño también ha querido comentar su visión sobre la defensa de Marta. "La veo disfrutando poco y siempre cabreada, cuando Kiko nunca está siendo cuestionado por nada".