Kiko Matamoros es claramente uno de los favoritos para alzarse con el triunfo de la última edición de Supervivientes. Pero hay algo que se le está atragantando y, tarde o temprano, podría pasarle factura: las pruebas físicas del programa.

Ya desde el primer día, a Kiko Matamoros se le ha visto en una forma física un tanto cuestionable, con problemas continuamente para superar cualquier tipo de prueba a la que se le sometiera. Pese a todo, él sigue intentándolo, sobre todo en las pruebas por equipos, aunque no siempre tiene suerte.

Martá López Álamo, su pareja, ha querido salir en su defensa, dejando claro que Kiko ya le había avisado de que no se jugaría el tipo si no lo veía claro. "Una cosa es tirarte del helicóptero. En la pruebas él sabía que no iba a dejarse la salud. Si no podía hacer las pruebas, porque tiene una lesión, perfecto. La organización lo sabía y lo aceptó".

"Lleva sin comer bien 2 meses y las fuerzas flaquean. Su músculo se consume, aunque se está conservando bastante bien. Pero no tiene energía. Se ve con chicos y chicas de 30 años menos... Le está dando la vuelta a las cosas, poniéndole corazón y oye, si no puedes con el enemigo, únete a ellos".