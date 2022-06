Kiko Matamoros es, sin duda, uno de los concursantes de Supervivientes más necesario en esta última edición. Y así lo insisten colaboradores de Sálvame como Kiko Hernández, que no deja de defender a su compañero, pidiendo continuamente a la audiencia que se quede.

Tras una nueva nominación para Matamoros, Cristian Suescun ha entrado en directo para defenderlo y hacer un alegato para que se salve de la expulsión. Pero ha sido una defensa tan pírrica que Marta López Álamo, la actual pareja de Kiko, ha tenido que entrar en directo para defender a su novio.

"Le amo y creo que se lo debo. Kiko es el que está moviendo el concurso. Crea polémicas cuando las tiene que crear. No está usando sus armas. Está siendo un compañero magnífico. Tiene un instinto de protección increíblemente grande".

"El tema del Palafito no lo va a llevar bien, y creo que tampoco lo merece. Le gusta estar nominado porque así mide si le quiere la audiencia o no. Es muy valiente. Pero no sé si abandonaría el concurso si le mandaran al Palafito", ha explicado Marta López Álamo en Sálvame.

"Me sorprende que Marta, siendo su amigo, le ataque de esa manera cada semana. Pero si no le gusta el concurso de Kiko, está en su derecho", ha dicho la novia de Kiko Matamoros ante las continuas críticas de Marta López.