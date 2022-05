Kiko Matamoros destapa que Anuar Beno hizo trampas con el fuego en 'Supervivientes': "Todos somos cómplices"

Telecinco emitió este martes 31 de mayo una nueva entrega de Supervivientes: tierra de nadie. En ella, se pudo ver una fuerte discusión entre Kiko Matamoros y Yulen Pereira que terminó con una importante revelación. Y todo a raíz de un desencuentro por la comida: Kiko Matamoros quería elegir como fruta del día la piña más grande que habían conseguido, algo que enfureció al esgrimista, que prefería esperar a sus aliados.

"Ni está Tania, ni está Anuar. Te vas a comer el doble de arroz y además quieres comerte la piña más grande aprovechando que hay menos gente", afeó el deportista, enfurecido. Además, Yulen acusó tanto al colaborador como a Nacho Palau de valerse de una vara para conseguir cocos de un árbol, algo prohibido por la organización.

Kiko Matamoros, por su parte, aseguró que Pereira había hecho lo mismo y desvelaba que el grupo había hecho trampas haciendo el fuego, una duda que el propio programa planteó. "Suéltalo, que vas de listo, no des lecciones de nada. ¿Con qué se encendió el fuego? Las pruebas las he visto yo. Hemos hecho todos lo mismo. Ni malo ni bueno, pero santos aquí no hay ninguno", insistió Matamoros.

"Soy el primero que dice que colaboró en la mentira del fuego. Yo fui el primero en saber cómo se había hecho, y tú el segundo. Porque vi los trozos del insecticida y los cogí con esta mano y los tiré al fuego sin que me viera la cámara. Luego dijimos: ‘si nos pillan, todos cómplices’. ¡Saca los cojones a pasear. Da la puta cara!", gritó Kiko, fuera de sí, desvelando así el misterio del fuego.

Hace unas semanas, Anuar consiguió hacer fuego en tres minutos, lo que hizo en su momento saltar todas las alarmas del programa. Hasta ahora, y tras ponerse a prueba, los concursantes habían hecho creer a la audiencia y al equipo que el fuego se había hecho lícitamente.