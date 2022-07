El 'primo de Zumosol', 30 años después: de sufrir 'bullying' a ser agente inmobiliario con una vida familiar feliz a los 50

Fue uno de los rostros más conocido de los noventa gracias a los anuncios de televisión en los que daba la cara por los niños que padecían acoso escolar. Su nombre real es Sergio Medialdea, pero en España era popularmente conocido como el 'primo de Zumosol'.

Lo que no se sabía, y que él mismo reveló casi tres décadas después, es que el que realmente sufría bullying era él. Así lo desveló en 2019, en una entrevista a LaSexta noticias 14h. "Ni siquiera mis padres sabían que yo, cuando fui pequeño, de 14 a 17 años, sufrí bullying", aseguró.

De esta forma contó que fue objeto de insultos, de mofas, burlas y agresiones. Por todo ello, pensó en quitarse la vida. Pero, afortunadamente, con el tiempo superó este bache. "A los 18 pegué un cambio muy brusco físicamente y ya la gente no se metía conmigo, lo que pasa que para mí fue como el sueño de mi inconsciente hecho realidad", explicó Sergio.

Actualmente, Medialdea está implicado activamente en acabar con el bullying, para que ningún menor sufra como él.

Además, y tal y como revela El Mundo, con 50 años cumplidos y alejando completamente de la televisión, Sergio se lanzó hace medio año a abrir su propia agencia inmobiliaria en Badalona: VIP House.

"Llegué a este mundo por casualidad. En mi familia vendimos un piso y dije: 'pues creo que puedo hacer esto'. Me saqué el título de agente inmobiliario y luego monté mi agencia. La verdad es que me va muy bien", revela a este medio.

Tras unirse a la Asociación de No al acoso escolar da charlas a niños, para los que intenta ser un ejemplo: "Que alguien como yo, que era bajito, endeble y con gafas de culo de vaso haya sido el 'primo de Zumosol' y haya conseguido tener una vida familiar feliz creo que es un ejemplo", relata.

Como curiosidad, cuenta que ahora casi no tiene tiempo de hacer deporte y que su dieta es la del sentido común. Además, admite que sigue bebiendo zumos, pero ya no los de Zumosol: "No los encuentro en el supermercado".