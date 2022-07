Cataluña se plantearía recuperar el uso de la mascarilla a partir de 150 ingresados en la UCI

El conseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha descartado este lunes recuperar la obligatoriedad de la mascarilla en interiores con los datos actuales de infectados por coronavirus, y sólo empezaría a preocuparse a partir de los 150 ingresados en las UCI.

"El indicador claro es la UCI, cuántas personas tenemos hoy críticas por Covid. Empezaría a preocuparme a partir de 150 enfermos. Los podríamos aguantar, pero esto también significa que hay repercusiones sobre otro tipo de enfermos", ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

También ha recordado que sí es obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte público, una medida que "no siempre se cumple" y en la que, en su opinión, ha habido cierta relajación.

"La vida debe normalizarse", ha reclamado Argimon, que cree que se está llegando al pico de la séptima oleada, con una media de unas 50 personas ingresadas en las UCI, y ha vaticinado que en otoño llegará otra ola.

Sobre la variante Centaurus, prevé que llegue a Cataluña "más pronto que tarde" y ha explicado que deberán analizar si se convertirá en una variante dominante o no.

Tras advertir del "cansancio acumulado" que hay entre el personal sanitario, ha llamado a reforzar la necesidad de la tercera dosis entre la población más joven, y cree que la cuarta dosis debería empezar a administrarse a la población más vulnerable.

Además, ha defendido el mecanismo de las bajas automáticas, alegando que no se han disparado el número de bajas -4.800 desde el miércoles-, y prevén que esté activo hasta que termine el verano: "No vemos que se dispare la picaresca".

El conseller también ha alertado al Gobierno de la necesidad de afrontar la falta de médicos y enfermeras que hay porque "desde 2010 no se ha hecho nada, y los números dicen que uno de cada dos viene de fuera", y ha reclamado de nuevo la recuperación del fondo Covid.

Barcelona

Al preguntársele si le han propuesto ser el alcaldable de Junts en Barcelona, lo ha negado y ha añadido que, en caso de que se lo planteen, se lo preguntaría al exalcalde Xavier Trias.

"No me planteo cosas. Procuro hacer pocos planes y los hago de lo que es competencia mía. Sobre esto pienso, planifico, doy vueltas. Sobre lo que es la ciudad de Barcelona, que nadie te ha propuesto, no", ha recalcado.

En relación a que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, esté a un paso de que le abran juicio oral por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ha apelado a su "presunción de inocencia" y ha evitado pronunciarse sobre si debe dimitir.