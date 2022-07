María del Monte y Boris Izaguirre fueron los rostros conocidos que RTVE eligió este sábado para retransmitir el desfile del Orgullo LGTBI. La primera vez que la televisión pública española emitía en directo la manifestación más multitudinaria de España y que dejó varios momentos para el recuerdo.

Uno de ellos, la reacción de la artista al discurso de Isabel Pantoja, días antes, en Mister Gay, donde proclamó frases como que "vuestro orgullo es mi orgullo" o "yo soy una más de ustedes".

Fue Boris el que quiso saber la opinión de María, la que fuera en su día una de las grandes amigas de la tonadillera, aunque ahora su relación esté rota. "María, tú dijiste: 'yo soy una más de vosotras'. ¿Crees que realmente hay similitud de discursos?", le preguntó el escritor, guionista y showman. Una pregunta que quizá no se esperaba Del Monte, que, visiblemente incómoda, reaccionó como pudo: "No lo sé, yo dije lo que mi corazón me dictó".

"¿Crees que ella dijo lo que le dictó su corazón?", insistió, entonces, Izaguirre. "Eso pregúntaselo a ella, yo hablo del mío. Yo hablé desde el corazón, no lo tenía preparado y me dejé llevar. Visto lo visto, y viendo lo que se sigue viendo, había que dar pasos para que esto siga funcionando y que no vaya hacia atrás en ningún momento", se reafirmó la cantante.

"Me parece fantástico que vosotras dos coincidáis en el tiempo y en esta frase y en este momento", dijo Boris sobre estas palabras. "No, no hemos coincidido. Con dos semanas de diferencia, no ha sido del mismo día", matizó María.

Este domingo, horas después de su reacción en directo, Socialité ha preguntado de nuevo a María por las palabras de Isabel Pantoja, pero ella no ha querido tampoco entrar a valorar más que lo que había dicho en RTVE. "Yo hablo de mí", se ha limitado a decir.