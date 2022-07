Amor Romeira, sobre la presencia de Isabel Pantoja en el Orgullo LGTBI de Madrid: "Si se esperan lo de María del Monte, os digo que no"

Máxima expectación con la presencia de Isabel Pantoja este viernes en el Orgullo LGTBI de Madrid. Por muchos motivos: ya sea por sus actuaciones o por el discurso que dé, sobre el que muchas personas tienen puestas esperanzas de que revele algo, ya que se dijo que daría una "gran sorpresa".

Es imposible no pensar en María del Monte en este momento, la que fue íntima amiga de la tonadillera y que en el Orgullo de Sevilla presentó a su novia desde hace 23 años en el pregón. Sin embargo, Amor Romeira tiene claro que la participación de Isabel Pantoja no será igual.

"Sé lo que para ella significa el colectivo LGTBI [...] y lo va a hacer superbién", opinó la cantante a Europa Press. "Yo sé que han dicho que hay una sorpresa, pero si se esperan lo de María del Monte ya os digo yo que no. No. Cada una con su vida puede hacer lo que quiera. Nunca se sabe, pero no creo que la sorpresa sea eso. Será alguna cosa musical o algo así".

"Si es algo de alguna vivencia de ella, me encantaría, porque ella es un libro abierto que todavía no conocemos", dijo la exgranhermana. "Yo tengo conversaciones con ella divinas. Desde que empezó, su padre ya le decía: 'Si el público gay te acepta, serás eterna y una diva'".

Sobre María del Monte, la canaria contó que le "encantó el gesto" que tuvo en el Orgullo de Sevilla, pero no comparte "que no lo haya contado para proteger a la familia". "Una persona del colectivo LGTBI no tiene que proteger a nadie, al revés", aseguró. "Nosotros no tenemos que defendernos de nada. Esa parte no la comparto, pero me ha gustado que, después de toda la vida que se sabía que tenía pareja mujer, lo haya gritado. Yo lo sabía".