María Peláe suscribe las palabras del discurso de María del Monte en el Orgullo de Sevilla: "Es justicia histórica"

El discurso de María del Monte en el Orgullo de Sevilla fue viralizado y comentado en todo el país ya que la folclórica expresó, por primera vez en público, su homosexualidad entre vítores y aplausos de los asistentes.

En dicho pregón, la intérprete de Salta la rana presentó a su pareja Inmaculada Casal, una periodista de Canal Sur con la que formó su familia hace 23 años.

"Jamás en la vida me he escondido de nadie ni lo voy a hacer por amar. Nunca. Nunca ¿Cómo me voy a esconder yo de eso? ¿Estoy loca? ¿Soy una inconsciente", fue un fragmento del aplaudido discurso que la sevillana pronunció ante miles de personas.

Cantantes de renombre como Vanesa Martín o Pablo Alborán salieron en defensa y apoyo de las palabras de María. Como también fue el caso de María Peláe quien, en una entrevista para La sexta noche, aseguró que el acto de la folclórica era un hecho de "justicia histórica".

"Es una maravilla. Quién haya lanzado crítica de que lo podía haber hecho antes, también hay que pensar que cada uno tiene su momento, su historia y su familia", le relató María al presentador.