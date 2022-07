El discurso de Isabel Pantoja en el Orgullo de Madrid: "Soy una más de ustedes"

La cantante Isabel Pantoja se ha convertido en al protagonista este viernes de los actos del Orgullo LGTBI en Madrid con un revelador discurso pronunciado al recoger un premio a su trayectoria en la gala Mr. Gay Pride España.

La tonadillera, convertida en un icono de este colectivo, se subió al escenario ubicado en la Plaza de España de Madrid, vestida de negro y visiblemente emocionada, y ha agradecido el calor del público en repetidas ocasiones, al borde de las lágrimas.

Sus palabras tampoco han dejado tampoco indiferente a nadie: "Desde hace años, me querían entregar este premio, pero por muchas cosas no fue posible. Hoy se ha hecho realidad y vuestro orgullo es mi orgullo, porque sin vosotros y los de todo el mundo, esta que está aquí no estaría aquí de pie, así que os agradezco con todo mi corazón a este colectivo que llevo en mi alma desde que comencé a cantar", ha proclamado la artista entre gritos de "Isabel", "reina" y "ay, ay, ay, Pantoja es lo que hay".

Reina entre las reinas. Isabel Pantoja volvió a demostrar este viernes en la capital todo el arte que tiene encima de las tablas, en las que lleva subidas más de cincuenta años y de las que parece que no se va a bajar, al menos por el momento. La artista actuó en el Orgullo LGTBI de Madrid 2022 cantando sus mejores éxitos.

Isabel Pantoja ha reconocido en su discurso que "las artistas necesitamos a este colectivo maravilloso que es el LGTBIQ+, por y para siempre. Yo soy una más de ustedes, hoy y para siempre, os respeto, quereros mucho", ha dicho, y ha asegurado que la bandera arcoíris "es vuestra, pero también es mía".

La cantante sevillana ha sido el reclamo principal de los miles de personas que se acercaron este viernes a la Plaza de España, el lugar elegido por el Orgullo de Madrid (MADO) para la celebración de los galardones Mr. Gay Pride España, en una gala que ha sido conducida por la presentadora Luján Argüelles y Omar Suárez.

Desde el programa Viernes Deluxe, el presentador Jorge Javier Vázquez también ha reaccionado al discurso de la tonadillera. "Se ha abierto el terreno de las comparaciones", comenzó diciendo, al referirse con el mensaje de María del Monte en el Orgullo de Sevilla.

"Ha dicho 'soy una más de ustedes', no se excluye", ha valorado, por su parte, la colaboradora Belén Rodríguez, a lo que el presentador ha añadido: "Ella no da puntada sin hilo (...), creo que ha dado un paso importantísimo, quien quiera entender, que entienda".