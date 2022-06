María del Monte presenta a su novia durante el Orgullo de Sevilla 2022: "He intentado protegerla desde hace 23 años"

María del Monte hizo de maestra de ceremonias en el Orgullo de Sevilla 2022, y en su pregón de este jueves dio la sorpresa al hablar por primera vez de su novia.

La cantante de 60 años, que recientemente contó en Déjate querer que estaba enamorada, quiso confesar durante el arranque de estas fiestas que pertenece al colectivo LGTBI para hacer un canto a la libertad.

"¿Qué pensáis, que soy un robot y no he formado mi familia? Claro que la tengo, desde hace 23 años. Pero simple y llanamente es mía, y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie ni lo voy a hacer nunca", declaró mientras llevaba una bandera arcoíris con lunares. "Por supuesto que tengo al amor de mi vida, he tenido la suerte de dar con el amor de mi vida".

María del Monte hablando de su familia de hace 23 años y diciendo que es una más de nosotras 😭😭 #PrideSevilla2022 pic.twitter.com/oQsFLGND8A — Jotapé ۞ 🏳️‍🌈 (@Johnpito) June 23, 2022

"¿Estoy yo loca, soy una inconsciente? Sí, quizás, pero he intentado proteger a esa familia porque, ya sabéis, si fuera mecanógrafa no pasaría nada", continuó. "Por mí, me da igual, pero no quiero que la gente a la que quiero sufra. Quiero que sepáis antes de bajarme de aquí que soy una persona más de los que estamos aquí".

Y LUEGO LA HA SUBÍO pic.twitter.com/P01bJ675Fw — nico (@Nicormg) June 23, 2022

"Por supuesto, mi pareja esta tarde/noche está aquí. He empezado hablando de libertad y voy a respetar su libertad. Si quiere subir, que suba, y si no, que no. La voy a seguir queriendo", añadió María del Monte. Finalmente, su pareja subió al escenario tras el pregón y se animó a bailar con la cantante.