Shakira dedica un emotivo mensaje a su padre tras ser hospitalizado de nuevo: "Nos enseñaste a levantarnos..."

El estado de salud de William Mebarak mantiene a Shakira en vilo desde hace semanas, cuando la pesadilla comenzó con una caída del padre de la cantante, de 90 años, que le llevó a ser trasladado en ambulancia al hospital, donde quedó ingresado. La intérprete está completamente volcada en su recuperación y no ha dejado de enviarle su apoyo a través de sus redes sociales, la última vez este sábado.

La intérprete de Te felicito ha utilizado su cuenta de Instagram para dedicarle unas emotivas palabras a su progenitor y transmitirle toda su fuerza después de haber tenido que ser hospitalizado de nuevo en la clínica Teknon de Barcelona, donde la artista tuvo un incidente con su vehículo.

"Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo volverás a hacer", le ha escrito en la publicación, acompañada de unas bonitas fotografías del hombre junto a sus nietos, Milan y Sasha, de siete y nueve años. "Te amamos", ha concluido su hija.

Por el momento, se desconoce cuando podría recibir el alta, según indicó la madre de la cantante y esposa de Mebarak, Nidia Ripoll, y aseguró que se encontraba "estable", según recoge la revista Semana.

Shakira se pronunció por primera vez sobre la salud de su padre el pasado 4 de junio, en pleno revuelo mediático por su separación del futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, tras 12 años juntos y dos pequeños en común. Entonces, emitió un comunicado para explicar unas imágenes suyas en las que se la veía en una ambulancia, lo que despertó los rumores de que la artista había tenido que ser atendida por un ataque de ansiedad.

"Quería aclararles que se trata de unas fotos que fueron tomadas el día 28 [de mayo], cuando mi padre tuvo desafortunadamente una caída importante. Ese día le acompañé personalmente en una ambulancia hasta el hospital, donde se encuentra recuperándose favorablemente", escribió en su Twitter junto a una imagen suya besando al hombre.

Unos días después, la colombiana quiso volver a compartir una publicación junto a su progenitor y agradecer las muestras de afecto recibidas por parte de sus seguidores. En este sentido, Shakira compartió un vídeo junto a William en el que le ayudaba en su proceso de recuperación.

"Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño", apuntó en el post.

Gran momento en lo profesional

Shakira está pasando por un momento complicado a nivel personal, pues a su ruptura con Piqué después de que saliera a la luz una información que apuntaba una supuesta infidelidad por parte del defensa catalán, se le suma también el litigio que tiene pendiente por fraude fiscal.

Con el nuevo ingreso hospitalario de su padre y a punto de que comience el proceso de divorcio, para el que el central ha contratado a los abogados de Arantxa Sánchez Vicario, la cantante ha optado por comenzar a cerrar frentes, por lo que ha indicado a sus letrados que lleguen a un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía para hacer frente a una sanción económica y evitar así el juicio.

En lo profesional, sin embargo, la artista colombiana celebra éxito tras éxito: hace unos días alcanzó los 200 millones de visitas en el vídeo musical de Te felicito, que tres meses después de su estreno se situó el pasado 5 de julio en la primera posición en radio en España y ocupa la séptima posición en el Top 50 en Spotify, donde acumula 50 millones de escuchas mensuales. Además, recientemente sacó el tema Don't you worry junto a David Guetta, que cuenta ya con más de 40 millones de visualizaciones en YouTube, y está inmersa en el talent estadounidense de baile, Dancing with myself.