El apodo con el que los amigos de Piqué llaman a Shakira por su actitud con el futbolista

La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué ha provocado un aluvión de información sobre la mediática pareja, con detalles sobre cómo era su relación y los motivos que provocaron su separación. El programa Ya es mediodía ha sacado a la luz que la cantante no guardaba una buena relación con el entorno del futbolista, y que incluso los amigos de Piqué tenían un apodo para referirse a ella.

Según ha explicado la periodista Lorena Vázquez en el programa de Telecinco, la artista colombiana "no tenía un buen carácter con el entorno del futbolista".

Shakira no está a gusto en Barcelona, ha asegurado Vázquez, y ya no le queda ni la amistad que mantenía con la madre de Piqué, una relación que se habría enfriado tras su separación. "Aquí no tiene ninguna amistad, su mejor amiga era su exsuegra", indican desde el programa.

Al parecer, la cantante "nunca se ha mezclado demasiado con las amistades de toda la vida" de Piqué ni tampoco con el resto de esposas de los futbolistas del Barça, "un problema que ha existido desde el principio de los tiempos", sostiene la reportera.

De hecho, todo el entorno de amigos de Piqué se refieren a ella con el apodo de "la Patrona", ya que al parecer "no gastaba buen carácter con las amistades del futbolista".

También Alfonso Arús en el programa Aruseros de La Sexta se ha referido a este apodo. "Es conocida por los amigos de Piqué como 'La Patrona", ha indicado el presentador.

"Dicen que tiene un carácter fuerte y controlador. Es una persona exigente", han apuntado los colaboradores del programa.

Para el presentador, "cuando los amigos se atreven ya con los apodos es que la cosa está muy mal, porque si hay una fuerte unión no hay narices de conocer a Shakira con un apodo", ha zanjado.