El grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha denunciado este jueves que una orden del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso discrimina a las personas migrantes a la hora de acceder a los ciclos de Formación Profesional (FP) en la región. La Consejería de Educación madrileña ha negado que haya requisitos de acceso nuevos y ha señalado que los actuales datan de 2004 y van en línea con la normativa del Estado en materia de extranjería.

De acuerdo con la denuncia pública de Serigne Mbayé y Agustín Moreno, diputados de Unidas Podemos en la Asamblea, la orden publicada por Educación para reglamentar el acceso a los grados básico, medio y superior de FP para el curso 2022-2023 "impide" que las personas migrantes residencia legal en España se matriculen.

"El Gobierno autonómico ha establecido como requisito imprescindible para las personas de origen extranjero que quieran matricularse en FP que estén en posesión del NIE [Número de Identidad de Extranjero]", ha señalado la formación morada en un comunicado. "Antes de emitir esta orden, el alumnado migrante sin papeles podía matricularse únicamente presentando su pasaporte, sin necesidad de tener ningún otro documento de identidad", han agregado. Para Unidas Podemos, esta decisión supone la exclusión de la educación de muchas personas que viven en la región atendiendo únicamente a su circunstancia administrativa.

Desde la Consejería de Educación que dirige Enrique Ossorio han negado este extremo. "No se trata de una novedad", ha señalado un portavoz de este área a 20minutos. Estas fuentes aluden a una instrucción de agosto de 2004, sobre admisión y matriculación en centros docentes no universitarios, que marca que el pasaporte no es un documento válido para hacer este tipo de gestiones. Además, han subrayado que es el Estado a través del Ministerio del Interior el que marca la normativa sobre la obligatoriedad de la Tarjeta de Identidad de Extranjero.

El citado documento indica que los estudiantes pueden acreditar su identidad mediante NIE, permiso de residencia temporal o definitivo, tarjeta de extranjero, visado de estudios, pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad. En este último supuesto, el texto hace una precisión: "En caso de acreditación mediante pasaporte, es importante que se informe al estudiante de que, en el supuesto de ser admitido, deberá aportar el NIE, la autorización de residencia o el visado de estudios en el momento de su matriculación".

Desde el Ejecutivo regional han insistido en que siempre se pide el NIE. "Este año la única diferencia con otros es que, ante las dudas que presentaban con frecuencia los centros por tener que recurrir a una documentación que no manejan asiduamente, se ha decido incorporarlo en las instrucciones de la admisión para evitar confusiones".

Según la Comunidad, en ocasiones los centros docentes no han venido aplicando estas instrucciones por "desconocimiento" y se han generado "efectos adversos", tales como "la imposibilidad de generar documentos académicos" cuando el único documento acreditativo de identidad aportado es el pasaporte o "problemas de acceso" a empresas cuando los estudiantes de formación profesional deben realizar el periodo obligatorio de prácticas en empresas, y no se cuenta con un NIE válido.