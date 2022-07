Ya se pueden pedir becas para FP: más cuantía y por primera vez para estudiar a distancia

La Comunidad de Madrid ha abierto este jueves, 7 de julio, el plazo para solicitar las becas para estudiar un grado de Formación Profesional (FP) de Grado Medio o Superior en centros privados de la región durante el curso 2022-2023. La convocatoria, como sucedió con la de Bachillerato y la de Educación Infantil, eleva la renta per cápita para acceder a una de estas ayudas al estudio. Además, se le imputan más fondos, lo que permitirá elevar el número de beneficiarios hasta los 12.000 alumnos según los cálculos del Ejecutivo, y por primera vez se podrán solicitar para la modalidad a distancia y para ciclos de grado medio.

Los interesados en optar a una de estas becas deben saber que pueden presentar su solicitud hasta el 28 de julio de forma telemática, a través de la web de la Comunidad, o presencialmente, presentando los formularios de la convocatoria, disponibles también en el portal oficial de la Administración regional, en cualquier punto de registro oficial.

La Consejería de Educación exige varios requisitos para acceder a una de estas becas. En primer lugar, estar matriculado o tener reserva de plaza en un centro privado autorizado por la Comunidad, siempre que no haya entre ambos un concierto o convenio. La matrícula tiene que ser a curso completo, quedando fuera de los candidatos los repetidores de curso.

Los solicitantes no podrán tener más de 35 años para realizar el primer curso de FP Superior, siendo 36 la edad límite en el caso de los solicitantes de beca para realizar el segundo curso. "En ambos casos los solicitantes no deberán superar el límite de edad a la fecha de finalización de presentación de solicitudes", señala la convocatoria. El límite máximo de renta per cápita familiar para estas ayudas es de 35.913 euros, como las de Bachillerato, y es obligatorio ser residente en la Comunidad de Madrid, tanto para la modalidad presencial como a distancia.

Según se explicó la semana pasada desde el Ejecutivo autonómico, para el próximo curso se han establecido nuevas cantidades según la renta per cápita familiar: hasta 6.455, 15.000 y 35.913 euros, que cobrarán de ayuda 3.250, 2.875 y 2.500 euros, respectivamente, el primer curso. Para el segundo y el tercer curso, este último tan solo hábil para los dobles ciclos, las becas serán de 2.525, 2.225 y 1.925 euros, respectivamente.

Los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) recibirán 3.500 euros el primer año y 2.800 el segundo, con la condición de que los centros no podrán cobrar ningún importe más. Esto sucede porque en algunos casos las becas no cubren todo el importe de matrícula y para los beneficiarios de estas rentas se exige que sea así. A la hora de conceder las becas, se priorizará a los estudiantes con menos recursos económicos, según el Ejecutivo.

El vicepresidente madrileño y consejero de Educación, Enrique Ossorio, destacó la semana pasada que la partida presupuestaria asociada a estas becas ascendía a 30,5 millones de euros, 12 millones más que el año pasado, lo que permitiría que la cifra de beneficiarios se ampliara de 7.800 estudiantes a 12.000.

Becas para grado medio de FP

Una de las novedades reseñables de la convocatoria de becas de FP es que este año, por primera vez, se concederán para ciclos de grado medio. Para ayudas en estas enseñanzas se han movilizado cerca de 2,5 millones de euros y el objetivo que se han marcado en Educación es llegar a más de 1.100 usuarios de centros privados.

En este caso también se han establecido tres tramos de renta per cápita familiar idénticos a los de Grado Superior: hasta 6.455, 15.000 y 35.913 euros. Cada uno de estos tramos podrá optar a becas de 2.765, 2.212 y 1.659 euros, respectivamente. En cuanto a los perceptores de la RMI y del IMV, el importe al que podrán acceder se ha fijado en 3.000 euros anuales, sin que tengan que aportar ningún suplemento al centro de estudios.