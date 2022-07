Las polémicas declaraciones de Jedet en Las uñas, programa de entrevistas de Sindy Takanashi en Atresplayer Premium, sobre las personas trans aún siguen coleando. La actriz pidió disculpas a quien pudiera haberse ofendido, y corrigió algunas de sus palabras que no eran ciertas, como que la ley trans no fue consultada con personas del colectivo.

Por su parte, la presentadora también pidió disculpas: "Sin duda me he equivocado y te he perjudicado porque la entrevista la guiaba yo y quizás debí frenar y cambiar el tema". Aun así, aunque considera que se la malinterpretó, mantiene su opinión en algunos puntos, tal y como ha dejado ver en Club 113, pódcast -que también se emite en vídeo- con los youtubers Goorgo, Nil Ojeda y Werlyb.

"Ahora mismo estoy sufriendo una cancelación y una ola de odio por uno de los capítulos de Las uñas", explicó la influencer. "Está en una plataforma de pago, por lo tanto, hay un montón de gente que no lo ha visto y solamente está opinando de vídeos que hay en Twitter que están sacados de contexto y que son 50 segundos de una entrevista de una hora".

"No estoy en contra de las personas trans ni muchísimo menos. De hecho, a mi programa han ido muchas personas trans. Defiendo que tienen que tener derechos y que tiene que haber una ley trans, 100%, porque son personas que viven discriminadas", aclaró. "Pero la ley trans que hay a día de hoy atenta directamente con la Ley integral de violencia de género".

"Yo soy feminista, apoyo los derechos de las mujeres, y me parece que ya suficientemente poco protegidas estamos a nivel legal en España como para que salga una ley que choque", opinó Sindy Takanashi. "Por ejemplo, en la autodeterminación de sexo. Antes, y aún a día de hoy, tienes que pasar un proceso. Pero es que yo soy venezolana y, cuando vine a España, tuve que pasar un proceso para ser española. Cuando tienes una discapacidad tienes que pasar un proceso para que te den esa discapacidad".

La autodeterminación de sexo

"La burocracia existe, es una putada, pero al final es lo que sustenta la sociedad para que no haya fraudes de ley", declaró. Aun así, lo cierto es que la ley trans, que todavía tiene que ser sometida a negociación durante la tramitación parlamentaria, elimina trabas a la hora de asegurar la libre autodeterminación, pero sí que sigue habiendo un proceso, aunque más sencillo.

Anteriormente, hacía falta años de hormonación e informes médicos y judiciales que alegaran la disforia de género, pero ahora se exige que, en un periodo de tres meses, el solicitante -que debe tener más de 16 años- reafirme su decisión en varias ocasiones.

Sin embargo, Sindy Takanashi fue tajante con su opinión: "La autodeterminación de sexo atenta directamente contra la ley [de violencia de género], porque si cualquier persona sin pasar por ningún proceso se puede autodenominar [mujer]...".

Los juicios de violencia de género

"Actualmente, hay casos de violencia de género en los que los abogados están recomendando a los agresores que hagan el proceso de cambio de registro de sexo", aseguró la presentadora en el pódcast.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este lunes, víspera del Día Internacional del Orgullo LGTBI, al proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que despatologiza a las personas trans al eliminar la exigencia de un informe médico para que estas puedan cambiar su nombre en el Registro Civil, tal y como ha informado la ministra de Igualdad, Irene Montero. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley trans.

En la ley trans hay una disposición específica que dice que, en ningún caso, si el solicitante está condenado o tiene algún cargo, se le borre. Además, es una de las cosas que el Consejo General del Poder Judicial pidió cambiar en su informe, y uno de los aspectos que serán debatidos en la tramitación parlamentaria de la ley.

"Tú puedes cambiarte [de sexo] sin límite de veces, puedes cambiarte y cambiarte", añadió también Takanashi. En este aspecto, lo que dice la ley en sobre la "reversibilidad" es que han de pasar seis meses hasta poder rectificar.

La censura en redes

"Entiendo que ver tu DNI con un sexo con el que no te sientes identificado es duro, desde luego. Pero se tiene que debatir y poder hablar", reclamó la influencer, que se vio en el foco de las críticas tras la entrevista. "Se tiene que poder decir lo que [Jedet] dijo, que era su opinión sobre una ley, sin que te digan que eres una tránsfoba".

"Al día siguiente, yo iba a entrar en un programa de radio y me cancelaron"

"[Jedet] está en contra de la ley trans, pero conozco un montón de personas trans que están en contra, y no pueden decir nada", criticó. "Me gustaría invitar a que la gente vea la entrevista entera. Después del fragmento que se ha criticado, ella dice que las mujeres trans y las mujeres cis tienen que estar unidas, tener una lucha conjunta".

En este sentido, Sindy Takanashi defendió las etiquetas, pues "lo que no nombras no existe, y la etiqueta es necesaria". "Si decimos que las mujeres trans y las mujeres cis somos completamente iguales, ¿dónde queda la lucha de las personas trans? Son vivencias absolutamente diferentes", sostuvo.

"Al día siguiente, iba a entrar en un programa de radio y me cancelaron. Me dijeron: 'No vegas, porque mira lo que se ha liado en Las uñas'", aseguró. "[A Jedet] le han cancelado la colaboración con maquillaje, ha tenido que cancelar un pregón en el Orgullo..."

"Una cosa, muy en serio. ¿Qué pasa si ahora mismo Jedet se suicida? Es una mujer trans que todas las personas que le han puesto en un pedestal saben que es una persona que no está bien de la cabeza, porque ella misma lo dice en la entrevista, habla de lo débil que tiene su salud mental", defendió. "De repente, ¿qué pasa si Jedet se suicida ahora mismo? Todas las personas que la critican tantísimo, saben lo que hay con ella".