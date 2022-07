Recientemente, Jedet se convirtió en la protagonista de numerosos titulares tras su entrevista en Las uñas, programa presentado por Sindy Takanashi en Atresplayer Premium. Allí, la actriz de Veneno pronunció unas polémicas declaraciones sobre las personas trans que provocó que fuera apartada del Orgullo LGTBI de Granada donde iba a dar el pregón.

"Las mujeres y las mujeres trans no son lo mismo", fue una de las opiniones que dio, así como criticar la ley trans de Irene Montero y a la propia política.

Este domingo, tras todo el revuelo provocado, la intérprete acudió a Instagram para pedir disculpas y aclarar sus palabras: "Soy consciente de que muchas personas no van a ver el vídeo completo, por eso quiero aprovechar estos primeros segundos para pedir perdón a mi comunidad".

"Todo el trabajo que he hecho durante años en los medios, en mi carrera, eligiendo proyectos que pudieran posicionarnos a las mujeres trans para que nos dieran una dignidad, es como si se hubiera ido a la mierda por no elegir bien unas palabras", comentó visiblemente emocionada.

"Soy una persona que siempre me he definido de izquierdas, soy una mujer que viene de abajo, todo lo que tengo me lo he ganado yo", aclaró en referencia a las críticas que la llamaron "rica" o "clasista". "Mi disforia sigue cada día de mi vida en mí, eso no se va ni con cirugía ni con nada".

"Quiero pedir perdón por no usar la palabra cis en la entrevista. Yo he dicho en numerables ocasiones que el feminismo que excluye a las mujeres trans no es feminismo", aseguró Jedet. "Claro que quiero una ley trans, doy gracias a que se ha aprobado. Patiné muchísimo, y lo siento, cuando dije que la ley trans no se había consultado con personas trans, porque luego me enteré de que sí. No lo sabía, pido perdón por no saberlo, hay muchas cosas que no sé".

"No soy trans-excluyente, no soy clasista [...] Intento dignificar mi existencia estando orgullosa de quien soy: una mujer trans. Pido perdón a Irene Montero por haberle faltado al respeto con mis palabras. Estoy tan acostumbrada a que nos usen que pensé que ella era una más", añadió.

"Sí que sigo pensando que en la ley trans deben mejorar algunas cosas, eso sí lo pienso. Pero eso es, como todo, entrar y luego se va mejorando. Así que tengo fe en esta ley y doy las gracias a quienes la han hecho posible", declaró.

"Esta vez lo he pasado muy mal, porque si mi propio colectivo me repudiaba y me acosaba... Me decían unas cosas terribles, me han amenazado hasta de muerte. ¿Entonces yo dónde pertenezco?", reflexionó Jedet.

Sindy Takanashi también pide perdón

La actriz, que aseguró que no iba a pronunciarse más sobre el tema en el futuro, recibió un aluvión de comentarios de gente que le mostraba su comprensión, como Carla Antonelli, exdiputada del PSOE y activista trans: "Los caminos siempre se hicieron andando, de los aciertos y errores nos enriquecemos viviendo".

También lo hicieron otros compañeros de profesión y del colectivo, como Topacio Fresh, Pepón Nieto, Nagore Robles, Luc Loren o Pupi Poisson. Pero también comentó Sindy Takanashi, presentadora de Las uñas.

"Si en algo nos equivocamos ambas fue en las formas. Tratamos un tema muy serio sin tener en cuenta el contexto y por eso yo me disculpo también", dijo la influencer.

"Me disculpo de corazón si he herido a alguien porque entiendo la sensibilidad que requiere este tema y que yo no tuve", añadió. "Sin duda me he equivocado y te he perjudicado porque la entrevista la guiaba yo y quizás debí frenar y cambiar el tema".