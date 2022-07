Ramón García estalla contra las malas formas de una espectadora: "¡Qué asco! Váyase a tomar por..."

Las llamadas en directo pueden convertirse en las protagonistas de un programa. En compañía, el programa que presentan Ramón García y Gloria Santoro en Castilla-La Mancha Media, regala un jamón a quien coja el teléfono. Sin embargo, hay gente que no se lo toma nada bien y muestra su peor cara con los presentadores.

Este martes, una señora reaccionó rápidamente a la llamada de Ramón García. "Déjame de tonterías, por favor", contestó cuando el bilbaíno se presentó. Posteriormente, colgó el teléfono sin dudarlo. Pero volvieron a llamarla desde el programa.

"Señora, que no cuelgue. Somos nosotros, de la tele", dijo insistentemente García. "¡Que me da igual!", intentó dejarle claro la señora, que aseguró que a ella no le "interesan las tonterías estas".

Ramón García explota y envía a "TOMAR POR C..." a una llamada que le ha contestado"malamente tras tras" durante el concurso del jamón pic.twitter.com/fiCcI5bVjD — TVMASPI (@sebas_maspons) July 5, 2022

Ante las malas formas de la mujer, Ramón García espetó: "A mí tampoco usted. Adiós, señora". Dio por sentenciada la llamada, pero le dedicó antes unas palabras. "¡Qué asco! ¡Qué gente más maleducada! Con todo el cariño, con todo el respeto... ¡váyase a tomar por culo!", dijo tajantemente.

Santoro intentó quitar hierro al asunto. "A lo mejor la hemos pillado que tiene un mal día", apuntó, pero el presentador no quedó conforme. "¡Que me da igual! ¡Que estoy hasta las pelotas de gente maleducada! Si la gente es educada, somos educados. Y si son maleducados, nosotros también"", contestó Ramontxu.

"Déjala que tenga su espacio. A lo mejor no ha tomado los cereales esos que te hacen ir al baño", replicó Santoro. "Igual tenía un mal día, señora. Discúlpenos", terminó diciendo él.