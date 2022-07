Zana, en 'First dates': "Tengo el pene más grande que Nacho Vidal, me llaman el caballo"

Sin complejos. Así llegó Zana a First dates este martes. El comensal dejó sin palabras a Carlos Sobera cuando, nada más saludarle, le dijo que le podía llamar por su nombre o por su apodo, 'El caballo de Jerez'.

El presentador, sorprendido, le pidió que le explicara el motivo de tal apelativo: "Un tío que la tiene más grande que Nacho Vidal es como un caballo", afirmó.

Y desveló su truco a toda la audiencia del programa de Cuatro: "Puedes hacer que te crezca el pene dando un masaje desde chiquitito, a los doce años, tocándote. Yo lo he hecho desde esa edad hasta ahora", señaló.

Carlos Sobera y Zana, en 'First dates'. MEDIASET

Su cita fue Magdalena, una modelo curvy que acudió al restaurante más famoso de la televisión en busca "de un hombre simpático y que me siga el rollo. Pero no quiero una relación tensa y formal, sino más bien un amigo especial o una relación abierta", comentó.

Nada más verla, Zana reconoció que "me he fijado en sus tetas. Yo miro mucho eso y en el culo". También se alegró mucho cuando supo que su cita no quería una relación seria.

"Es estupendo. ¿Eres liberal? Porque para mí es muy importante el sexo...¿Has hecho un trío alguna vez?", le preguntó a la modelo. Ella reconoció que si, pero con matices.

Zana y Magdalena, en 'First dates'. MEDIASET

"Solo con dos hombres y lo he hecho muchas veces. Mi fantasía sexual sería hacerlo con cinco hombres, todos para mí", reconoció entre risas Magdalena.

Al final, la modelo no quiso una segunda cita con Zana porque "es muy fogoso y no va conmigo". Tras escucharla, el carnicero tampoco quiso volver a quedar porque "necesito mucho sexo".