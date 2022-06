Eileen, en 'First dates': "No quiero a un hombre que la tenga pequeña, mínimo 20 centímetros"

"¿Eres muy exigente con los hombres?", le preguntó Carlos Sobera a Eileen, la primera comensal que cruzó las puertas del restaurante de Cuatro este martes.

"Soy brava, guerrera y muy echada para delante en todo. Últimamente, soy más exigente con los hombres. Aunque estoy estupenda a mis 41 años, tengo ya una experiencia...", afirmó la quiromasajista.

Y añadió que "vengo al programa a busca a un hombre que me haga vibrar desde el minuto uno y el único requisito que debe de poseer es que no la tenga pequeña”.

Al escucharla, el presentador quiso saber su concepto de "pequeñita". Entre risas, la comensal le contestó que el pene de su pareja debía medir, mínimo, "20 centímetros".

Sorprendido, Sobera le comentó a Matías Roure, el barman del programa, en tono de broma: "Si no te importa, me tengo que ir ahora al psicólogo. Vuelvo dentro de un rato...".

"Tengo que ser tajante, no me vale que sea cariñoso, amable, inteligente o educado si la tiene pequeña. Pues no, quiero disfrutar los años que me quedan. A mí me gustan que la tengan grande", aseguró Eileen.

Su cita fue David, que afirmó en su presentación que "es fácil encontrar gente que quiera follar, lo difícil es encontrar el amor, pero es posible". Al verle, la quiromasajista señaló: "No me gusta que tengan pelo en ningún sitio, pero en la cabeza sí".

Eileen y David, en 'First dates'. MEDIASET

El madrileño tampoco estaba muy conforme con la elección de pareja de First dates: "Hubiera preferido una mujer más baja, más delgada, más deportista, un poquito más joven y un poquito más sin hijos (Eileen tenía dos)".

Durante la cena, la comensal llegó a dudar de la orientación sexual de David: "A mí, de entrada, me parece gay, para mí que le molan más los chicos que las chicas".

Él le contestó que "soy heterosexual porque lo he comprobado, con 20 años o así quise comprobar cómo reaccionaban mis hormonas", pero Eileen volvió a su tema estrella de la velada: "Es que él la tiene pequeña".

Al final, la cita acabó sin una segunda oportunidad para ninguno, ya que ella señaló que "me ha dado la sensación que te gustan más los chicos". Mientras que él le contestó que se equivocaba, pero que no quería volver a quedar.