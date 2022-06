Carmen se niega a cenar con su cita y carga contra 'First dates': "Sois unos canallas"

La cita entre Carmen y Luis este miércoles en First dates no pasó de la barra del restaurante de Cuatro. La cocinera no quiso quedarse a cenar con el cacereño porque no era su prototipo de hombre, cargando contra el programa.

El primero en llegar fue el operario de carreteras, que señaló en su presentación que era un tipo divertido, que siempre estaba bromeando con sus amigos.

"Soy el graciosillo del grupo, incluso les hago pasar vergüenza a mis colegas con mis chistes malos", reconoció Luis, que le contó a Carlos Sobera que no había tenido mucha suerte en el amor: "No he llegado a tener relaciones muy largas".

Luis, en ‘First dates’. MEDIASET

A continuación llegó Carmen, que nada más verle torció el gesto: "¿Te ha gustado lo que has visto?", le preguntó el presentador. "Pues no", respondió la cacereña.

"Sois unos canallas, no es mi prototipo de hombre para nada, busco algo como Matías -Roure-", afirmó Carmen, mientras que Luis le decía resignado a Sobera: "No pasa nada...".

Y explicó que "me habéis traído a una persona que no he pedido". Cargó contra First dates exclamando: "¿Para esto me habéis hecho venir?", y le dijo a Sobera que "no quiero ser desagradable, pero no voy a cenar con él".

Luis y Carmen, en ‘First dates’. MEDIASET

Tanto el presentador como el comensal intentaron convencerla para que conociese un poco mejor a Luis y no se dejara guiar solo por el físico: “Si únicamente te fijas en eso y no conoces a la persona, igual te estás perdiendo al amor de tu vida”, señaló el cacereño.

"Tengo muy claro lo que quiero y no estoy para perder el tiempo. No eres mi tipo y lo siento mucho. Encantada y hasta luego, loquis”, afirmó la cocinera despidiéndose y dejando solo a Luis con su bebida en la barra.