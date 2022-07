El PSOE deja ahora en el aire su apoyo parlamentario a la tasa turística valenciana

La tramitación parlamentaria de la tasa turística valenciana, que comenzará la próxima semana con su toma en consideración como proposición de ley en el pleno de Les Corts, ha encontrado un nuevo escollo. Seis meses después del pacto entre los socios del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) que la definió como voluntaria para los ayuntamientos y con una moratoria de aplicación hasta 2024, las reticencias de los socialistas dejan ahora en el aire la iniciativa.

La portavoz de esta formación en la Cámara autonómica, Ana Barceló, ha evitado este martes confirmar si el PSPV apoyará o no el debate inicial de una de las principales medidas consensuadas por los partidos de izquierdas que apoyan al Consell, lo que podría abrir una nueva brecha entre estas formaciones por la tasa turística.

Pese a las insistentes preguntas de los periodistas, Barceló no ha desvelado cuál será finalmente el voto del PSPV y ha afirmado que habrá que "esperar al pleno del día 14" para saberlo. Eso sí, ha remarcado que era un "compromiso" de su grupo llevar la tasa al orden del día de esta sesión y ha insistido en que su aplicación dependerá "siempre" de los ayuntamientos.

La exconsellera de Sanidad ha añadido que los socialistas se reunirán con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para "escuchar" a los representantes municipales y "respetar" la autonomía local. "En 2024 tampoco sabemos cuál será la situación económica ni la de los ayuntamientos ni en qué situación nos encontraremos", dijo.

Además, ha restado importancia al hecho de que la proposición no haya contado con un dictamen del Consell mostrando su criterio, ya que según ella no es un obstáculo para que se inicie su tramitación. "Se puede debatir perfectamente, no obedece a nada en concreto", ha aseverado al ser preguntada por cómo valora que la Conselleria de Hacienda que dirige el socialista Arcadi España no se haya pronunciado.

Las reticencias del PSPV-PSOE han quedado patentes estos últimos meses con la postura pública del secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, que llegó a amagar con dimitir si finalmente se aprueba el tributo turístico, y con la del propio president Ximo Puig, quien no ve "oportuna" tras el impacto de la pandemia en el sector turístico la aplicación de una tasa de hasta 2 euros por persona y día que tendrán que poner en marcha los municipios.

Tras las palabras de Barceló, la síndica de Compromís, Papi Robles, ha dicho que su formación no entendería "en ningún caso la alineación por parte del PSPV con las propuestas de la derecha" y ha agregado que dan por hecho "que el PSPV cumplirá con los acuerdos" que ha impulsado el Botànic de manera conjunta. Desde UP, Ferran Martínez ha destacado que la tramitación de este impuesto sigue su "calendario lógico", ha achacado a la remodelación del Consell la falta de un dictamen de Hacienda y ha augurado que la aprobación será antes de final de año.

Todos los grupos de la oposición han vuelto a rechazar este impuesto. Elena Bastidas (PP) ha dicho que el debate servirá para "desenmascarar a Ximo Puig y al PSPV" y ha instado a Colomer a asistir a la sesión plenaria, mientras Carlos Gracia (Cs) advierte que es "llamativa" la falta de un dictamen de Hacienda y Ana Vega (Vox) se opone "rotundamente" a la tasa.