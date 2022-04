El responsable de Turismo de Puig amaga con dimitir si el Botànic aprueba la tasa turística

El inicio de la tramitación parlamentaria de la nueva tasa turística ha levantado una nueva polvareda política en la que el responsable de Turismo del Gobierno valenciano, el socialista Francesc Colomer, afirma que su posible dimisión "es un escenario" si finalmente se aprueba el impuesto impulsado por su partido junto a Compromís y Podemos. El secretario autonómico, que en este asunto se ha alineado junto al sector turístico en el rechazo a la tasa, ha recibido este martes junto al presidente Ximo Puig a los dirigentes de la patronal hotelera Hosbec, que sostiene que solo debatir este asunto ya perjudica al sector. Mientras, el jefe del Consell no cree que este tributo se llegue a aplicar en "prácticamente ninguna ciudad" y sostiene que "no es el momento" de ponerla en marcha.

Colomer, en una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt, ha afirmado este martes que "no se ha planteado" la renuncia, pero que esta posibilidad "es un escenario", ya que su cargo "siempre está a disposición" del jefe del Consell. Colomer ha mostrado su "esperanza" en que "se rebobine" sobre la tasa durante su tramitación parlamentaria. Además, afirma que no conoce a "ningún alcalde" del PSPV que esté a favor de aplicarla. El secretario autonómico ha criticado que "en un momento muy crítico" marcado por la inflación, la respuesta del Gobierno autonómico sea "una tasa". "Parece que hay una obsesión hacia el mismo sector", ha aseverado. Preguntado si cree que la tasa hará que dejen de venir turistas a la Comunitat Valenciana, admite que "a lo mejor en algunas capitales y lugares no, pero en otros lugares donde competimos en precio, sí".

Poco después, el titular de Turismo ha recibido en el Palau de la Generalitat junto a Ximo Puig al presidente de Hosbec, Toni Mayor, y a responsables de la entidad, quienes les han trasladado que el solo hecho de que la tasa turística esté sobre la mesa ya perjudica al sector. Desde Hosbec destacan el apoyo del president al sector, cuya situación entiende, así como la necesidad de buscar el momento para su aplicación. En este sentido, Mayor subraya que, "desde todas las bases del partido y desde los responsables de los ayuntamientos, de la política turística y fiscal, se rechaza esta nueva figura impositiva que nadie ha pedido, pero que algunos la enarbolan como un símbolo".

Para el sector turístico, "ahora toca un duro trabajo de tramitación parlamentaria para que, finalmente, se pueda aparcar esta iniciativa, al menos hasta que el sector y el mercado se haya recuperado de tantos reveses y dificultades", señala Hosbec. Según asegura la patronal, "varios medios británicos ya están advirtiendo de la nueva tasa y las contrataciones del mercado de negocios, que se hacen con dos años de antelación, ya están condicionando precios para que sean los hoteles los que, en caso de prosperar la iniciativa, se tengan que hacer cargo de su coste".

Por su parte, Puig ha asegurado que la tasa "realmente no se va a implantar en prácticamente ninguna ciudad de la Comunitat Valenciana, porque la inmensa mayoría de los ayuntamientos han decidido no hacerlo", aunque descarta plantear este impuesto "en términos catastróficos". Preguntado por las palabras de Colomer sobre su posible dimisión, el jefe del Consell ha dicho que no había oído estas declaraciones y que Colomer "sabe" que cuenta con su confianza.

Importes, moratoria y aplicación

El impuesto a las estancias turísticas que han propuesto los socios del gobierno autonómico (PSPV-Compromís-UP) oscila entre los 50 céntimos y los 2 euros por jornada. En caso de aprobarse, su aplicación correspondería a los ayuntamientos que lo decidan cuando pase un año de moratoria desde la entrada en vigor definitiva de la ley, por lo que s e calcula que se aplicaría en 2024, la próxima legislatura.