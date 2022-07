Alex de la Croix (Cádiz, 1993) es artista audiovisual, directora, actriz, comedianta y activista queer. Se ha convertido en un referente generacional gracias a sus últimos trabajos, como su corto Privilegiada. En su visita a la redacción de 20minutos nos cuenta su historia y cómo ve el futuro de las próximas generaciones trans.

¿Es importante preguntar sobre los pronombres?Es súper importante preguntar. Hay gente que le da vergüenza porque parece que al preguntar estás dudando de la otra persona y la pones en una posición de cuestionabilidad.

¿Cuáles son tus pronombres?Yo utilizo un pronombre femenino, es donde más cómoda me siento pero soy una persona no binaria. Es un poco incongruente que al no ser binaria utilice un lenguaje binario. En mi caso el lenguaje inclusivo no me hace sentir muy cómoda por el momento. Llevo 29 años en la tierra escuchando siempre el mismo lenguaje y me siento más cómoda con el femenino a pesar de ser no binaria.

¿Qué errores cometen las personas cisgénero al tratar con personas trans?Uno de los errores principales es que cosifican el cuerpo y dan por hecho el género de la persona al ver una fisionomía que cuadra dentro del estándar femenino o masculino. Yo caigo en extra feminizar mi apariencia para dejar claro que se me trate en femenino y a pesar de esto me hablan en masculino. Aunque vayas en vestido, tacones, maquillada y todo lo que se asocia a la mujer no es suficiente porque mides 1,90m y tienes la espalda ancha. Al final es como: '¿Me pongo un cartel?'.

¿Cómo es crecer siendo trans?Primero aclarar que todas las personas no binarias son trans. Sinceramente crecer siendo trans es una mierda. Yo ahora me doy cuenta de lo mal que lo he pasado en la adolescencia. Cuando vivía esos momentos no era consciente, sí tenía una visión de qué pasaba, pero no conocía otra realidad ni tenía referentes. Ahora que me siento libre, entiendo por qué de adolescente no quería salir de casa o quedar con ciertos amigos. La gente te mira demasiado, más de lo normal por ser diversa. Ir a comidas familiares sabiendo que tu familia opina que eres rara o ir a un cumpleaños y ser la rara también. Siempre vas a estar en un lugar que no es el tuyo.

¿Te pudiste expresar a una edad temprana?No me reprimía, me daba igual todo. Tampoco sufrí bullying directo, no venían a mi como persona individual, era indirecto porque todos te miran, te juzgan, te cuestionan y te hacen sentir que no encajas. Me empezó a gustar el manga y el anime y fue mi modo de expresión. En ese mundo la feminidad es super extravagante y la masculinidad es femenina. Empecé a descubrir que mi expresión no era tan normativa. Me ponía una peluca roja y unas plataformas. No me planteaba que era trans solo quería ser así.

¿Hubo un punto de inflexión donde fuiste consciente de que eras trans?No te levantas un día y dices: 'Soy trans'. Pasé por muchas etapas visuales, por dentro siempre me he sentido igual, pero por fuera he ido encontrando como me siento más cómoda. Una de las etapas fue intentar ser normativa para que la gente no me mirase, pero te miran igual, parece que tienen rayos láser y dicen: 'Tú, travesti'.

¿Cuándo le pusiste nombre?En 2019 le puse palabra al asunto después de investigar, leer, informarme y encontrar referentes. En ese momento pude decir: 'Soy una persona no binaria que no estoy de acuerdo con mi género, quiero cambiar mis pronombres a femenino y quiero hacer todo el trámite de identidad legal'. Actualmente la ley no contempla a las personas no binarias.



¿Has sentido rechazo por parte de familiares, amigos o gente de tu entorno más cercano?Sí, he tenido encuentros con personas cercanas, pero al final se han ido adaptando. Quizá los más mayores de mi familia no llegan al mismo punto de entendimiento que he intentado explicarles y no me tratan como me gustaría, pero no puedo hacer nada contra eso. No me voy a complicar la vida porque haya cuatro personas que no terminen de entender quién soy. Pero en general se han ido adaptando, cada uno con sus procesos. Al final son personas que te quieren, se adaptan y están contigo. Nadie me ha dejado de lado por este tema.

¿Crees que el sistema educativo está preparado?No, no está preparado. No vale de nada que un día al año haya una charla de educación sexual, identidad de género y demás. Tiene que ser un trabajo diario. Ahora se habla mucho de adoctrinamiento a los niños, pero no hay mayor adoctrinamiento que no enseñar a tus hijos la diversidad o hacerles creer que tienen que se heteros y tener hijos. Puede que tu hijo sea queer y le estés quitando información.

Y las instituciones, ¿están preparadas?Todo está mejorando y hay avances como la ley trans. Aunque la ley no es muy inclusiva, ya que excluye a personas migrantes, un rango de menores y a personas no binarias, es un avance institucional. Todas las personas que trabajan en las instituciones tienen que formarse para aplicar esas leyes y saber cómo tratar. En la Comunidad de Madrid se puede solicitar a tu médico de cabecera que te cambie el nombre y seas tratado, en mi caso, en femenino. Mi médico me sigue llamando en masculino, me trata por mi nombre en masculino y me llama hasta caballero. Es necesaria la educación en las instituciones.

Alex de la Croix, directora, actriz y activista queer. José González

¿Consideras que hay menos o más transfobia?Yo siento la transfobia diariamente, desde miradas en la calle, que me traten en masculino sabiendo que soy disidente. Por cómo está configurada la mente de la gente al verme ya entiendes que algo pasa porque salgo de esa normatividad y aun sabiéndolo me tratan en masculino. ¿Tan difícil es utilizar un lenguaje que sea neutro?, he hecho la prueba y no lo es. Lo bueno es que, por ejemplo, en la televisión ya no se nos ridiculiza como hasta hace cinco años.

¿El hombre trans está invisibilizado?Efectivamente, el hombre trans parece que no existe. En mi opinión las personas trans femeninas son más útiles para el mercado que el hombre trans. A través de una mujer vendes ropa, estilo de vida, maquillaje y muchas cosas más, en cambio en el marketing el hombre parece mucho menos útil. Tenemos más visibilidad, pero es una cuestión económica.

Volviendo al tema de la transfobia, ¿hay discriminaciones dentro del colectivo LGTBIQ+?No por ser queer eres tolerante. Me he encontrado transfobia dentro del colectivo trans. Esto pasa porque se han creado unos cánones de lo que es ser trans y lo que no. Muchas personas del colectivo si no cumples con esos "requisitos" y no pasas el filtro te partan. Es mi caso porque no he decidido cambiar mi cuerpo o porque no me depilo para parecer una muñeca como se espera de una mujer. No te consideran suficientemente trans y creen que no buscamos el mismo objetivo. El cispassing [intentar parecer cis en tus rasgos] para tapar toda tu identidad, es respetable, pero si tu último objetivo en la vida es eso, es peligroso.

Hemos hablado bastante del término 'queer' pero, ¿qué significa exactamente 'queer'?Es un anglicismo muy práctico que engloba todo tipo de identidades, expresiones y género. Un término paraguas que engloba a todo el colectivo. Es una etiqueta cómoda porque no tiene que identificarte dentro de unas siglas. Necesitamos ese tipo de representación y el apoyo fuera del colectivo también.

¿Qué opinas de las etiquetas?Las etiquetas son necesarias ahora mismo para seguir visibilizando, pero no me suscribo a la idea. El discurso avanza y las etiquetas aparecen con la función de desaparecer en algún momento.

Hablando de tu trayectoria como directora, mucha gente se ha sentido identificada con tu corto Privilegiada. ¿De dónde nace la idea? Es una historia real, que me ha pasado en primera persona. Todo ocurre cuando voy a la piscina después de muchos años sin ir y tengo que enfrentarme a un sistema binario. Suelo ir al baño de personas disfuncionales, es como la sociedad me hace sentir. El corto nos lleva a estar frente a un vestuario binario y en ese momento tengo que replantearme que elijo. Decido entrar al femenino porque es dónde me siento más cómoda, pero una vez dentro, aunque nadie me hace sentir así, me siento incómoda. En el momento que sales del baño femenino a la piscina pierdes los privilegios que antes tenías como por ejemplo hacer topless. Los hombres cis abusan de forma visual e interfiriendo en tu espacio por tu forma femenina. Ese día me llevé esos tres aprendizajes y tuve que plasmarlos.

Has vivido en muchas partes del mundo, ¿esa transfobia y discriminación está globalizada?El colectivo queer siempre está discriminado en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, pude ver en Japón que aunque están muy avanzados en cuando a expresión y pueden vestir como quieras la homosexualidad está oculta y las personas trans casi parece que no existen por su cultura. En Estados Unidos tienen una de las tasas más altas de asesinatos a personas trans. Da igual a dónde vayas, siempre te encuentras algún tipo de discriminación.

Te declaras activista queer, ¿cómo ejerces ese activismo?En realidad, cuanto más activismo más cosas me molestan. No quiero tener que estar dando explicaciones todo el día de absolutamente todo. Llevo cansada un tiempo, cuando me pasa algo que no entienden y tengo que explicarlo me pesa muchísimo. Es un agotamiento psicológico, probablemente me quede poco de activismo activo y deje que las siguientes generaciones tomen el relevo.

¿Cómo crees que será el futuro de las próximas generaciones trans?Creo que lo tienen un poquito más fácil. Tienen más referentes, cada vez se cuentan más historias y pueden verse reflejados. Hemos abierto un poco más la puerta.